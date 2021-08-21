Эксперты разрешили применять "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет

Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет, в том числе для ревакцинации. Как сообщает ТАСС, об этом в субботу, 21 августа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех, кто ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, "Спутник Лайт" может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел", – заявил он.

Мурашко также отметил, что в целом во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться.