Роспотребнадзор проверил кондитерские и хлебобулочные изделия в Алтайском крае

Роспотребнадзор провёл проверку качества и безопасности производимых в Алтайском крае хлебобулочных и кондитерских изделий. Данные размещены на сайте регионального управления ведомства.

Всего с начала года Роспотребнадзор исследовал около тысячи проб хлебобулочных изделий и более двух тысяч проб кондитерских изделий. В ходе проверок сотрудники ведомства не выявили продукции с химическими загрязнителями или с использованием генномодифицированных организмов. При этом удельный вес не соответствующих требованиям проб не превысил среднемноголетний уровень.

Отмечается, что в первом полугодии 2021 года ведомство провело проверки в отношении семи предприятий. По результатам на изготовителей наложены штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей. От работы отстранили четырёх сотрудников, которые не прошли или несвоевременно прошли медицинские обследования.