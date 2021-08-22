Дорожают мебель, автомобили, телевизоры. Как и почему растёт инфляция в Алтайском крае

В июле 2021 года годовая инфляция в Алтайском крае составила 7,74% – настолько в среднем выросли цены по сравнению с июнем 2020 года. Это больше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России, сообщает Центробанк (6,88% и 6,46% соответственно). И это при том, что цены на продукты в прошлом месяце в крае несколько стабилизировались – благодаря сезонному урожаю овощей. А вот в непродовольственном секторе инфляция продолжает ускоряться. И больше всего подорожали стройматериалы – на 53,48%.
Дорожают мебель, автомобили, телевизоры
Рост цен на непродовольственные товары в июле в Алтайском крае составил 11,18%, сообщает Центробанк (в июне было 9,84%).
По данным регулятора, значительно приросли в цене древесно-стружечные плиты, обрезные доски, мебель, легковые автомобили, телевизоры.
Как отмечают эксперты, в первую очередь такой уровень инфляции связан с тем, что спрос опережал предложение на рынках и это "создавало давление на цены".
"Потребительская активность позволяла производителям переносить в цены затраты, возросшие под влиянием повышения мирового спроса и мировых цен на древесину, металлы, полимеры, электронные комплектующие", – отмечает Центробанк.
|Товары
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Основные показатели инфляции*. Алтайский край
|Строительные материалы
|53,48 в июле 2021
|2,25 в июне 2020
|Легковые автомобили
|13,31 в июле 2021
|0,83 в июне 2020
|Мебель
|15,28 в июле 2021
|2,49 в июне 2020
|Телерадиотовары
|12,44 в июле 2021
|-0,20 в июне 2020
|Табачные изделия
|17,67 в июле 2021
|11,12 в июне 2020
|Одежда и бельё
|5,24 в июле 2021
|3,36 в июне 2020
|Обувь
|3,18 в июле 2021
|1,97 в июне 2020
*Источник: Росстат.
Цены на яйца и картофель притормозили
В июле годовой темп прироста цен на продовольствие в крае замедлился до 8,08% после 8,57% в июне, отмечает Центробанк.
По данным экспертов банка, связано это с урожаем овощей. Так, поставки молодого картофеля на рынок начались практически одновременно из Краснодарского края и от местных фермеров. Это вызвало конкуренцию, что в итоге привело к замедлению роста цен на картофель.
В июле алтайские фермы стали больше производить молока. И это способствовало стабилизации цен на молочную продукцию в крае. По этой же причине (расширение продукции) замедлился рост цен на яйца. Хотя всё ещё сохраняется на высоком уровне: 23,27%. В июне инфляция была на уровне 27,56%, а в мае – 46,99%.
Зато сахар продолжает дорожать: в июле прирост составил 41,45%. Хотя это меньше, чем в июне (42,28%), в мае (41,61%) и даже в апреле (41,55%).
Приросли в цене в июле и макаронные изделия: на 12,43%. Ещё в июне годовой прирост цен составлял 8,71%.
Медуслуги стали дороже, зато отопление подешевело
Снижение цены на теплоэнергию замедлило инфляцию услуг в Алтайском крае, отмечают в Центробанке. Дело в том, что из-за изменения методики расчёта с 1 июля 2021 года снизились тарифы на отопление и горячее водоснабжение для барнаульцев.
В целом же годовой прирост цен на услуги в июле в крае составил 2,01%. В июне этот показатель был на уровне 2,91%.
"С июля в столице Алтайского края снизился предельный уровень цены на теплоэнергию. На снижение повлияли принимаемые во внимание при расчёте показатели прогноза социально-экономического развития страны", – отметил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.
Он напомнил, что Барнаул относится к ценовой зоне теплоснабжения, где для потребителей утверждается предельная цена за тепловую энергию. Ранее такая модель рынка тепловой энергии появилась в Рубцовске. В 2018 году этот город стал первым городом в России, отнесённым по распоряжению правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения.
"С 1 июля 2021 года фактическая цена гигакалории снизилась, что соответственно привело к уменьшению расходов горожан, например на горячую воду. Кроме того, тарифы на водоотведение в июле этого года не индексировались. В результате инфляция услуг в июле 2021 года замедлилась до 2%, тогда как в июне она составляла в регионе 2,9%", – пояснил Иванов.
Напомним, по решению региональных властей 1 июля 2021 года не индексировались тарифы на водоотведение. В июле прошлого года тарифы на услуги отопления, горячего водоснабжения, водоотведения были повышены.
Коротко об инфляции в СФО и России
Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в июле по сравнению с июнем ускорилась до 6,88%. ЦБ отмечает, что в числе факторов, влияющих на инфляцию, – рост мировых цен на многие товары, а также индексация тарифов на отдельные услуги ЖКХ в ряде регионов в большем размере, чем в прошлом году.
В целом по России в июле 2021 года годовая инфляция замедлилась до 6,46%.
Сколько составит инфляция за 2021 год?
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021-м составит 5,7-6,2%. Снижения до 4,0-4,5% можно ожидать в 2022 году, отмечают в ЦБ и уверены, что в дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.
Комментарии
Почему-то если какой-то параметр положительный — у нас он низкий, если отрицательный — высокий...
Ходите вы сами на выборы с дериписьками и вротенбергами...
Когда в экономику вбрасываются деньги, неподкреплённые выпуском товара, будь то зарплаты бюджетников, пенсии или всевозможные пособия на детей, обязательно будет инфляция. Элементарные законы рынка.
Голосуйте не голосуй все равно получишь...... Повышение цен на все и вся. Переживем.
Дериписьки и вротенберги даже платят, чтобы писали, что на выборы идти не надо, у них все схвачено
22.08.2021 08:45
- гость -
По причине таких мыслей, мы и имеем эту власть, которая нас грабит и диктует свои условия! А власть должна работать на благо народа и знать, что за плохую работу, народ может отстранить их от власти! Чем больше людей придут на выборы, тем больше шансов свергнуть эту ненавистную власть!
Дорожают мебель, автомобили, телевизоры
И как же мы это переживём! Это ж предметы первой необходимости! Каждый день покупаем, особенно автомобили!
спрос опережал предложение на рынках
Денег много, спрос растет
22.08.2021 09:07
- гость -
Вы правда верите, что власть должна работать на благо народа? Мы уже давно строим капитализм, где власть работает на благо олигархата.
Есть люди, которые покупают продукты классом ниже или экономят на одежде — лишь бы машину купить.
Когда речь идёт о Мечте, логика отступает
Зато вместо обложения сверхдоходов, сверхпотребления повышенными налогами ЦБ печатал четыре трамвая и вбросил их на рынок. Теперь получаем что получилось!
Пусть власти что-нибудь предпринимают!!!
22.08.2021 08:45
- гость -
Голосуйте не голосуй все равно получишь..
В свете последних изменений,лозунг звучит теперь так - выбирай не выбирай,все равно получишь рай.
Денег много, спрос растет
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У кого много денег? У малоимущих, у пенсионеров или получающих пособия родителей? Давно пора понять, что дотируемая часть населения никак не может повлиять на рост инфляции в НЫНЕШНИХ условиях. Надоела эта сказка с лохматых годов. Причина проста - расбалансированность рынка, а т.к. он ориентирован исключительно на экспорт сырья, а не на промышленное производство.
11:36 + + + + +, а на выборы ходить надо
Спрос растет, когда деньги есть. Без них он падает
Деньги есть, но не у всех.