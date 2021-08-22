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Дорожают мебель, автомобили, телевизоры. Как и почему растёт инфляция в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Инфляция в Алтайском крае растет быстрее, чем в целом в Сибирском округе и в России

В июле 2021 года годовая инфляция в Алтайском крае составила 7,74% – настолько в среднем выросли цены по сравнению с июнем 2020 года. Это больше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России, сообщает Центробанк (6,88% и 6,46% соответственно). И это при том, что цены на продукты в прошлом месяце в крае несколько стабилизировались – благодаря сезонному урожаю овощей. А вот в непродовольственном секторе инфляция продолжает ускоряться. И больше всего подорожали стройматериалы – на 53,48%.  

Дорожают мебель, автомобили, телевизоры

Рост цен на непродовольственные товары в июле в Алтайском крае составил 11,18%, сообщает Центробанк (в июне было 9,84%).

По данным регулятора, значительно приросли в цене древесно-стружечные плиты, обрезные доски, мебель, легковые автомобили, телевизоры.

Как отмечают эксперты, в первую очередь такой уровень инфляции связан с тем, что спрос опережал  предложение на рынках и это "создавало давление на цены".

"Потребительская активность позволяла производителям переносить в цены затраты, возросшие под влиянием повышения мирового спроса и мировых цен на древесину, металлы, полимеры, электронные комплектующие", – отмечает Центробанк.

Товары

Основные показатели инфляции*. Алтайский край
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
Строительные материалы 53,48 в июле 2021  2,25 в июне 2020
Легковые автомобили 13,31 в июле 2021 0,83 в июне 2020
Мебель 15,28 в июле 2021 2,49 в июне 2020
Телерадиотовары 12,44 в июле 2021 -0,20 в июне 2020
Табачные изделия 17,67 в июле 2021 11,12 в июне 2020
Одежда и бельё 5,24 в июле 2021 3,36 в июне 2020
Обувь 3,18 в июле 2021 1,97 в июне 2020

*Источник: Росстат.

Цены на яйца и картофель притормозили

В июле годовой темп прироста цен на продовольствие в крае замедлился до 8,08% после 8,57% в июне, отмечает Центробанк.

По данным экспертов банка, связано это с урожаем овощей. Так, поставки молодого картофеля на рынок начались практически одновременно из Краснодарского края и от местных фермеров. Это вызвало конкуренцию, что в итоге привело к замедлению роста цен на картофель.

В июле алтайские фермы стали больше производить молока. И это способствовало стабилизации цен на молочную продукцию в крае. По этой же причине (расширение продукции) замедлился рост цен на яйца. Хотя всё ещё сохраняется на высоком уровне: 23,27%. В июне инфляция была на уровне 27,56%, а в мае – 46,99%.

Зато сахар продолжает дорожать: в июле прирост составил 41,45%. Хотя это меньше, чем в июне (42,28%), в мае (41,61%) и даже в апреле (41,55%).

Приросли в цене в июле и макаронные изделия: на 12,43%. Ещё в июне годовой прирост цен составлял 8,71%.

Медуслуги стали дороже, зато отопление подешевело

Снижение цены на теплоэнергию замедлило инфляцию услуг в Алтайском крае, отмечают в Центробанке. Дело в том, что из-за изменения методики расчёта с 1 июля 2021 года снизились тарифы на отопление и горячее водоснабжение для барнаульцев.

В целом же годовой прирост цен на услуги в июле в крае составил 2,01%. В июне этот показатель был на уровне 2,91%.

"С июля в столице Алтайского края снизился предельный уровень цены на теплоэнергию. На снижение повлияли принимаемые во внимание при расчёте показатели прогноза социально-экономического развития страны", – отметил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

Он напомнил, что Барнаул относится к ценовой зоне теплоснабжения, где для потребителей утверждается предельная цена за тепловую энергию. Ранее такая модель рынка тепловой энергии появилась в Рубцовске. В 2018 году этот город стал первым городом в России, отнесённым по распоряжению правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения.

"С 1 июля 2021 года фактическая цена гигакалории снизилась, что соответственно привело к уменьшению расходов горожан, например на горячую воду. Кроме того, тарифы на водоотведение в июле этого года не индексировались. В результате инфляция услуг в июле 2021 года замедлилась до 2%, тогда как в июне она составляла в регионе 2,9%", – пояснил Иванов.

Напомним, по решению региональных властей 1 июля 2021 года не индексировались тарифы на водоотведение. В июле прошлого года тарифы на услуги отопления, горячего водоснабжения, водоотведения были повышены.

Коротко об инфляции в СФО и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в июле по сравнению с июнем ускорилась до 6,88%. ЦБ отмечает, что в числе факторов, влияющих на инфляцию, – рост мировых цен на многие товары, а также индексация тарифов на отдельные услуги ЖКХ в ряде регионов в большем размере, чем в прошлом году.

В целом по России в июле 2021 года годовая инфляция замедлилась до 6,46%.

Сколько составит инфляция за 2021 год?

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021-м составит 5,7-6,2%. Снижения до 4,0-4,5% можно ожидать в 2022 году, отмечают в ЦБ и уверены, что в дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.08.2021 08:18
Виктор

Почему-то если какой-то параметр положительный — у нас он низкий, если отрицательный — высокий...

22.08.2021 08:31
- гость -

Ходите вы сами на выборы с дериписьками и вротенбергами...

22.08.2021 08:45
- гость -

Когда в экономику вбрасываются деньги, неподкреплённые выпуском товара, будь то зарплаты бюджетников, пенсии или всевозможные пособия на детей, обязательно будет инфляция. Элементарные законы рынка.

22.08.2021 08:45
- гость -

Голосуйте не голосуй все равно получишь...... Повышение цен на все и вся. Переживем.

22.08.2021 09:00
гость

Дериписьки и вротенберги даже платят, чтобы писали, что на выборы идти не надо, у них все схвачено

22.08.2021 09:07
- гость -


22.08.2021 08:45
- гость -
По причине таких мыслей, мы и имеем эту власть, которая нас грабит и диктует свои условия! А власть должна работать на благо народа и знать, что за плохую работу, народ может отстранить их от власти! Чем больше людей придут на выборы, тем больше шансов свергнуть эту ненавистную власть!

22.08.2021 09:16
тю!

Дорожают мебель, автомобили, телевизоры

И как же мы это переживём! Это ж предметы первой необходимости! Каждый день покупаем, особенно автомобили!

22.08.2021 09:16
гость

спрос опережал предложение на рынках

Денег много, спрос растет

22.08.2021 09:55
- гость -

22.08.2021 09:07
- гость -
Вы правда верите, что власть должна работать на благо народа? Мы уже давно строим капитализм, где власть работает на благо олигархата.

22.08.2021 09:57
Виктор

Есть люди, которые покупают продукты классом ниже или экономят на одежде — лишь бы машину купить.

Когда речь идёт о Мечте, логика отступает

22.08.2021 10:26
Гость

Зато вместо обложения сверхдоходов, сверхпотребления повышенными налогами ЦБ печатал четыре трамвая и вбросил их на рынок. Теперь получаем что получилось!

22.08.2021 10:40
- гость -

Пусть власти что-нибудь предпринимают!!!

22.08.2021 10:43
- гость -

22.08.2021 08:45
- гость -
Голосуйте не голосуй все равно получишь..

В свете последних изменений,лозунг звучит теперь так - выбирай не выбирай,все равно получишь рай.

22.08.2021 11:36
- гость -

Денег много, спрос растет
___________________

У кого много денег? У малоимущих, у пенсионеров или получающих пособия родителей? Давно пора понять, что дотируемая часть населения никак не может повлиять на рост инфляции в НЫНЕШНИХ условиях. Надоела эта сказка с лохматых годов. Причина проста - расбалансированность рынка, а т.к. он ориентирован исключительно на экспорт сырья, а не на промышленное производство.

22.08.2021 12:29
гость

11:36 + + + + +, а на выборы ходить надо

22.08.2021 12:29
гость

Спрос растет, когда деньги есть. Без них он падает

22.08.2021 13:15
Павсекакий

Деньги есть, но не у всех.

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