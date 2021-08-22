В Барнауле молодой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе

В ночь с 21 на 22 августа в Барнауле произошло серьёзное ДТП. Подробности происшествия рассказали в региональном ГИБДД.

"В 01:10 на пересечении пр. Строителей и ул. Челюскинцев 21-летний парень, управляя автомобилем Honda Accord, двигаясь по пр. Строителей от пр. Красноармейского в сторону Павловского тракта, допустил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения, который (со слов водителя) переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители проводят проверку.