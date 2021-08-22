В Барнауле молодой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе

В ночь с 21 на 22 августа в Барнауле произошло серьёзное ДТП. Подробности происшествия рассказали в региональном ГИБДД.
"В 01:10 на пересечении пр. Строителей и ул. Челюскинцев 21-летний парень, управляя автомобилем Honda Accord, двигаясь по пр. Строителей от пр. Красноармейского в сторону Павловского тракта, допустил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения, который (со слов водителя) переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители проводят проверку.
Комментарии
Было у меня в практике такое. Пешеход перся на красный и орал на водителей, которые оттормаживались и сигналили, что его обязаны пропускать, т.к. он переходит по пешеходному переходу!
молодой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе
И до скольки лет неграмотные журналисты будут считать людьми молодыми?
Знаю кучу людей вышедших на пенсию в 38-40 лет на пенсию, а также являющихся дедушками и бабушками в этом возрасте.
22.08.2021 11:59
- гость -
К примеру, для меня человек в возрасте 21 год будет являться молодым, т.к. мне уже шестой десяток! Все в мире относительно!
22.08.2021 11:58
- гость -
Вы не поверите, но пропускать надо всех и всегда. Потому что "не пропустить" = "сбить"
22.08.2021 11:59
- гость -
Мужику - пешеходу было 40 лет и что? Ума не нажил дожив до этого возраста, а вроде бы уже и не такой молодой... Переться на красный свет светофора... Как еще до этого возраста дожил...
22.08.2021 12:07
Виктор
Так вот этого и не успели пропустить! В итоге - пешика повезли на встречу с патологоанатомом!
22.08.2021 12:12
- гость -
Ну он, видимо, так торопился в час ночи на Челюскинцев куда-то успеть, что не мог дождаться зелёного через несколько секунд
"Со слов водителя" пешик шел на запрещающий.
Может быть, все было не так.
Но в любом случае, оба слепошарые, оба не убедились в безопасности
со слов водителя
Ну если других источников информации нет, то отмажется
со слов водителя
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Водитель может и врать.
22.08.2021 12:10
- гость -
Мужику - пешеходу было 40 лет и что? Ума не нажил дожив до этого возраста, а вроде бы уже и не такой молодой... Переться на красный свет светофора... Как еще до этого возраста дожил...
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Вы такой доверчивый. Как вы дожили при этом до своего возраста?
С чего вы верите, что водитель правду сказал про красный свет?
но тут я бы скорее водителю поверил, если он был трезв в 1 час ночи
Шерлок Холмс бы по таким скудным исходным данным вывел что водила скорее всего брешет.
Ведро, а это Хонда Аккорд и место, где ночью предполагается летать а не соблюдать ПДД, указывает что пешик переходил как надо и даже не ожидал что приближающиеся фары прилетят так быстро и их пути пересекутся.
Дело простое, по Строителей куча камер, посмотреть и сверить скорость летуна до этого места с , так и вычислить момент столкновения, так как светофор работает с равной периодичностью.
Дело простое, по Строителей куча камер, посмотреть и сверить скорость летуна до этого места
А просто ли это для ГИБДД?