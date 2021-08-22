Под Самарой 14 домов загорелись из-за пала сухой травы

В Самарской области из-за пала сухой травы загорелись дома и дачные постройки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошёл 21 августа. Огонь с травы перешёл на строения в селе Гвардейцы.

Всего горели 14 строений (шесть частных жилых домов и восемь дачных строений). Эвакуировано два человека, один из которых госпитализирован.

После этого огонь продолжил распространяться. По данным ГУ МЧС по региону, по состоянию на 06:00 (05:00 мск) 22 августа площадь активного горения составляет 100 гектаров, существует угроза распространения пожара на населённые пункты Борское и Немчанка.