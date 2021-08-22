Барнаульские дорожники продолжают обновлять разметку

Дорожники в Барнауле продолжают обновлять разметку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые зебры уже появились возле школ в посёлках Центральный, Бельмесево, Новомихайловка, Лесной, в сёлах Лебяжье и Гоньба, а также возле школ, расположенных в различных микрорайонах города. Всего до 25 августа текущего года новая дорожная разметка появится на 59 пешеходных переходах, имеющих выход на проезжую часть.

Продольную разметку из термопластичных материалов нанесли по Змеиногорскому тракту от Аванесова до Горнолыжной, на ул. Малахова. Также разметку из термопластика нанесут на основных нерегулируемых пешеходных переходах. Всего до конца октября на дорогах Барнаула будет нанесено порядка 13 тысяч кв.м дорожной разметки из термопластичных материалов.