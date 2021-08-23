Алтайкрайстат объявил набор переписчиков для Всероссийской переписи населения

Жители Алтайского края могут поучаствовать во Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков и контролёров полевого уровня. Набор сотрудников объявил Алтайкрайстат, сообщили в мэрии Барнаула.

Всего региону предстоит нанять свыше 5 тысяч человек. Переписчики будут работать с 15 октября по 14 ноября текущего года, а контролёров приглашают на период с 29 сентября по 25 ноября. Выполнение работ осуществляется на платной основе.

"Сумма вознаграждения по контракту за период работы контролёра составляет 20 тысяч рублей в месяц, переписчика – 18 тысяч рублей (с учётом налоговых платежей)", – сказано в сообщении.

Чтобы стать переписчиком, необходимо заполнить анкету на сайте Алтайкрайстата в разделе "Как стать переписчиком", и направить её на официальный электронный адрес ведомства. Также можно обратиться по телефону: (3852) 200-477 (доп. 1063). Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте.

Всероссийская перепись населения пройдёт в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий – россияне смогут сами заполнить электронный переписной лист на "Госуслугах".