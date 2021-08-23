Алтайкрайстат объявил набор переписчиков для Всероссийской переписи населения

Жители Алтайского края могут поучаствовать во Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков и контролёров полевого уровня. Набор сотрудников объявил Алтайкрайстат, сообщили в мэрии Барнаула.
Всего региону предстоит нанять свыше 5 тысяч человек. Переписчики будут работать с 15 октября по 14 ноября текущего года, а контролёров приглашают на период с 29 сентября по 25 ноября. Выполнение работ осуществляется на платной основе.
"Сумма вознаграждения по контракту за период работы контролёра составляет 20 тысяч рублей в месяц, переписчика – 18 тысяч рублей (с учётом налоговых платежей)", – сказано в сообщении.
Чтобы стать переписчиком, необходимо заполнить анкету на сайте Алтайкрайстата в разделе "Как стать переписчиком", и направить её на официальный электронный адрес ведомства. Также можно обратиться по телефону: (3852) 200-477 (доп. 1063). Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте.
Всероссийская перепись населения пройдёт в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий – россияне смогут сами заполнить электронный переписной лист на "Госуслугах".
Комментарии
В пандемию ходить из квартиры в квартиру...
Сейчас попыталась дозвониться-долгое ожидание-трубку никто не взял. Ладно. Заполнила анкету-не смогла отправить на электронный адрес,письмо не уходит,некорректный адрес! Адрес взяла и с официального сайта и с 2гис-не уходит письмо и все тут!
укажите точный электронный адрес,куда отправлять. На электронку Алтайкрайстата (копирование с сайта) письмо не уходят,адрес некорректен