Многодетная барнаульская семья может остаться без дома из-за долгов по ипотеке

Барнаульская многодетная семья рискует остаться на улице из-за долгов по ипотеке. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

Любовь Афонина рассказала, что в 2006 году они с мужем купили дом в посёлке Новосиликатном. Жильё обошлось им в 1,5 миллиона рублей, 900 тысяч из которых семья взяла в ипотеку.

13 лет платежи вносили стабильно, но в 2019 году глава семьи потерял работу, а Любовь серьёзно заболела. Платить стало нечем, а в банк с заявлением об отсрочке они обратились не сразу.

Банк продал долг по кредиту коллекторам, а приставы продали дом на аукционе.

"Наш дом продали за 2,4 млн рублей. Из этой суммы нам полагалось 1,2 млн. А так как у мужа был ещё кредит на 200 тысяч, то пристав сразу его погасил. Нам перечислили только 1 млн. Сказали, что мы должны освободить дом, и если сейчас мы не съедем, то потом ещё больше пени насчитают. Я бы куда-то съехала, но за миллион я ничего не куплю. Я буду бороться до конца, пусть хоть на носилках выносят, но я отсюда не уйду", – рассказала журналистам женщина.

Адвокат семьи считает, что в случившемся есть вина судебного пристава. По его словам, пристав "с потолка" взял цифру 2,4 млн рублей, хотя дом стоил намного дороже. Из-за этого семья недополучила денег.

"Вообще никакой информации о проведении публичных торгов не было. В них был только один участник, он и купил дом. И это вызывает сомнения", – отметил юрист.

30 августа жалоба на действия судебного пристава будет рассмотрена в суде.