Многодетная барнаульская семья может остаться без дома из-за долгов по ипотеке

Барнаульская многодетная семья рискует остаться на улице из-за долгов по ипотеке. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".
Любовь Афонина рассказала, что в 2006 году они с мужем купили дом в посёлке Новосиликатном. Жильё обошлось им в 1,5 миллиона рублей, 900 тысяч из которых семья взяла в ипотеку.
13 лет платежи вносили стабильно, но в 2019 году глава семьи потерял работу, а Любовь серьёзно заболела. Платить стало нечем, а в банк с заявлением об отсрочке они обратились не сразу.
Банк продал долг по кредиту коллекторам, а приставы продали дом на аукционе.
"Наш дом продали за 2,4 млн рублей. Из этой суммы нам полагалось 1,2 млн. А так как у мужа был ещё кредит на 200 тысяч, то пристав сразу его погасил. Нам перечислили только 1 млн. Сказали, что мы должны освободить дом, и если сейчас мы не съедем, то потом ещё больше пени насчитают. Я бы куда-то съехала, но за миллион я ничего не куплю. Я буду бороться до конца, пусть хоть на носилках выносят, но я отсюда не уйду", – рассказала журналистам женщина.
Адвокат семьи считает, что в случившемся есть вина судебного пристава. По его словам, пристав "с потолка" взял цифру 2,4 млн рублей, хотя дом стоил намного дороже. Из-за этого семья недополучила денег.
"Вообще никакой информации о проведении публичных торгов не было. В них был только один участник, он и купил дом. И это вызывает сомнения", – отметил юрист.
30 августа жалоба на действия судебного пристава будет рассмотрена в суде.
Комментарии
"с заявлением об отсрочке в банк они обратились не сразу", вот тут и кроется вся юридическая подоплека! Это дело нельзя было затягивать и требовалось начать переговоры с банком очень быстро.
а у нас фраза - "многодетные" сродни неприкасаемые? ипотека для всех едина - долги платить нужно, или они как думали - яжмать детей меня не выгонят? бери лимон , иди бери новую ипотеку и живи. я с одним ребенком и ипотекой и с 2 хроническими заболеваниями - работаю , плачУ и живу. А думать надо головой , а не тем местом откуда дети берутся
А "намного дороже 2'400'000" это сколько? Сколько стоит дом на Новосиликатном? 5'000'000? 6'000'000?
Если бы не за 2,4, а хотя бы, за 2,7 ляма продали, у них был бы шанс за 1,3 малосемейку взять
Сейчас за 2400000 однушки по 30 квадратов.
13 лет люди платили эту ипотеку. 13 лет!!! Если бы наши законодатели действительно работали, а не только кнопки нажимали, то могли бы внести изменения в закон в части продажи ипотечного жилья. Оплатит половину кредита или половину срока - запрет продажи ипотечного жилья. Всему миру занимаем невозвратные кредиты, всему миру прощаем долги, а своих граждан выселяем.
В сентябре "выборы", не сиди дома, иди на участок и голосуй по-умному. Как это сделать смотри в Яндексе, поиск по запросу "голосовать по-умному".
Раньше было такое правило, если оплатил больше половины, то уже выселить нельзя. Убрали что ли???
Могу ошибиться, но социально-классовый портрет семьи понятен. У таких, как правило, ещё есть домик в деревне родительский и земельные паи. Не пропадут!
У таких, как правило, ещё есть домик в деревне родительский и земельные паи
Да вряд ли, они бы тогда продали это и погасили ипотеку
Интересы банков во власти лобируются жёстко. Их триллионные прибыли растут от года к году. А вот бизнес под высокие проценты нерентабелен, граждане из последних сил оплачивают проценты по ипотеке, которые по сумме выше самой ипотечное суммы. Ура, правильной дорогой идём.
Повышаем ставки дальше, ведь печатный станок работает не останавливаясь, бакс печатает, а наши банки его скупают очень активно.
ситуация обыденная , сколько семей не могут платить по ипотеке, и чего , каждый случай мусолить теперь ? полстраны в пандемию преобразилось в плане платежеспособности. И да , правительству бы подумать как своему народу помочь а не пожары в Турции тушить и долги прощать
капитализм в действии
Тут только напиши что многодетная семья в долг залезла, находится толпа идиотов которая сразу пишет что многодетные это плохо. Люди, вы с ума сошли? Где сообщность, где нация???
Помогать нужно людям с детьми.
теперь в деревню могут переехать. работы все равно нет
"900 тысяч из которых семья взяла в ипотеку."
13 лет платили, и банк требовал 1.2 млн?
Это што, штрафов и пени столько набежало?
Там, по идее, тело кредита должно оставаться 500-600-700 тыс. руб.(нет данных, на какой срок брали и сколько выплатили)
Где сообщность, где нация???
Помогать нужно людям с детьми.
---
кто-то у них квартиру отобрал (обогатился?), а помогать должна нация, собирать деньги?
23.08.2021 11:24
- гость -
У некоторых банков были условия, когда ты платишь сначала все проценты, потом сам кредит. И да, процентная составляющая часто больше по сумме самого кредита.
23.08.2021 11:23
- гость -
Ну естественно, многие люди, когда видят аргумент "многодетная", воспринимают это как отношение к себе "А у кого один ребёнок — сами справятся"
23.08.2021 11:25
гiсть
Общество должно создавать такие условия жизни, что бы детей рожали.
Чтобы люди работали в создании, превращая свою страну в цветущие сады.
А для семьи нужно помочь трудоустроить кормильца и помочь вернуть квартиру. Отобрали явно профи и нагрели ручки на этом.
У некоторых банков были условия, когда ты платишь сначала все проценты, потом сам кредит
---
так не бывает, что "сначала все проценты". есть 2 способа платежа - одинаковыми суммами каждый месяц (ануитентные платежи), либо с уменьшением суммы (дифференцированные).
и есть процент, который начисляется на остаток долга каждый месяц.
никаких фокусов тут нет.
но когда платят одинаковыми суммами, можно увидеть, что первые годы сумма процентов больше суммы погашаемого долга. вот видимо это Вы и имели в виду.
согласен с тем, кто написал здесь, что долг уже должен был оставаться небольшим. при любом способе погашения ипотеки
Какой то завод недавно искал арматурщиков и сварщ ков, зп от 50 тыс. Вот нужно помочь отца этой семьи туда устроить.
А вы пробовали комментаторы по исполнительному листу 100 тыс хотя бы с приставом взыскать ??? Да пальцем не пошевелят, а вот от миллиона и за 10% от суммы все находят и взыскивают! Тут тоже кто то заработал из службы, а если копнуть глубже - там сам факт передачи долга коллекторскому агенству не законен, и пристав обязан защищать граждан от коллекторов и их произвола, а тут ситуация с ног на голову перевернута! Еще и остаток долга меньше чем 20% стоимости дома - запрещено уже продавать и переуступать такой долг!!! Нарушение закона налицо!
Работы сейчас для рабочих профессий полно. И зарплаты такие, что офисный планктон завидует. Просто нужно желание работать. А если его нет, то и возникают такие истории
3.08.2021 11:23
- гость -
... Где сообщность, где нация???
Вообще-то многнодетным материнские капиталы и т.п. раздают.
А те, у кого один ребенок, сами выкручивайте...
банк кредитует только граждан РФ-что должен подтвердить паспорт РФ-но,увы,наши паспорта без подписи руководителя предприятий,выдающих паспорта.
мы все граждане СССР и судопроизводство РФ не имеет к нам никакого отношения.
судьи должны быть гражданами РФ---по факту у них нет гражданства РФ,как и у всех нас.
кругом ложь.
прокуроры тоже такие- у многих уже есть паспорта СССР- в мск получают.
и голосовать на выборах могут только граждане страны-мы не граждане и потому за 3 срубленные берёзки народ отправляют в места отдалённые-геноцид народа везде.
а у нас фраза - "многодетные" сродни неприкасаемые?
они
многодетныев это так свято верят что рожают без оглядки, что можно заболеть, умереть и пр.
Адвокат семьи считает, что в случившемся есть вина судебного пристава. По его словам, пристав "с потолка" взял цифру 2,4 млн рублей, хотя дом стоил намного дороже. Из-за этого семья недополучила денег.
------------
Почему семья сама не озаботилась продажей дома за бОльшую цену? Пристав - не риелтор, он изучать рынок не должен в поисках более выгодных предложений.
Я думаю, "не сразу обратились" - это несколько лет вообще не платили, тело долга уменьшилось не сильно, а вот процентов набежало прилично, отсюда и 1.2 млн набрались.
23.08.2021 11:23
- гость -
Помогать нужно людям с детьми.
--------
Им и так неплохо помогают. Вот смотри, у нас в семье двое работают, платят налоги. Ребенок один. У этой семьи детей много, и никто не работает, т.е. налоги с дохода не платят. За чей счёт их дети учатся, получают мед.помощь и прочее? Выплаты по многодетности и т.д.? За счёт работающих граждан.
23.08.2021 13:01
- гость -
А им же все еще и мало! живут с понятием "дал бог зайку - даст и полянку".
23.08.2021 12:10
гость
мы все граждане СССР и судопроизводство РФ не имеет к нам никакого отношения.
у многих уже есть паспорта СССР- в мск получают.
А у вас
породистые тараканыумные мысли!
Продолжайте их
кормитьразвивать их дальше.
Даже любопытно как далеко может зайти.
И да. Вы в курсе, что СССР власть получила незаконно? Только Александр II, только его паспорта имеют юридическую силу. Не сдавайтесь, вы выше системы. Боже Царя храни!
23.08.2021 13:07
- гость -
А им же все еще и мало! живут с понятием "дал бог зайку - даст и полянку"
вы просто не в курсе сколько сейчас семей рады бы родить дите, а им бог не дает.
страна вымирает, и говорить на этом фоне вот так это гадко.
рожайте, растите , кормите - что то вы на эту полянку не спешите....
Ой, Николай 2, конечно же.
23.08.2021 13:11
- гость -
вы просто не в курсе сколько сейчас семей рады бы родить дите, а им бог не дает.
Это да. У одних знакомых 10 замерших беременностей.
У нас 4.
Не получается.
То ли экология. То ли химия в еде. То ли последствия применения каких-то лекарств.
23.08.2021 13:13
- гость -
2-3 лета на соленые -щелочные озера местные(типа гуселетово, яровое) и поход в горы попробуйте. есть знакомые которым это помогло.
23.08.2021 13:11
- гость -
По ходу дела Вы настрогали уже свое. Удачи.
23.08.2021 11:19
печатный станок работает не останавливаясь, бакс печатает
Вот ведь незадача. Печатный станок печатает бакс, а девальвируется рубль.
Экономист ты наш, хренов.
23.08.2021 13:33
- гость -
сами вы хреновы. мировая экономическая система построена не россией, а вот исполнять эти правила обязаны все, особенно страны 3 мира.
Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России" (Збигнев Бжезинский)
взяли в ипотеку 600 тыс. платили 13 лет и осталось 1,2 млн??? чего??? еще и 200 тыс на муже висело долга. Уверен навешали всех штрафов с три кучи, а они зажмурили глаза и ничего не делали пока петух не клюнул.
Ну обретитесь к юристу как только возникла проблема, и не лишитесь дома, не насчитают лишние проценты, скупой как полагается платит дважды, а в РФ тржды.
23.08.2021 11:03
Economist
Пойдём и проголосум по-умному - против навальнят, ходорят, хохломайданутых и лапшевесов, то есть за ЕР.
против навальнят, ходорят, хохломайданутых
Это одни и те же