"Яндекс.Такси" изменит тарифы с 25 августа

"Яндекс.Такси" с 25 августа повысит комиссию и изменит структуру тарифов в некоторых регионах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Там отметили, что изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли. При этом тарифы изменятся не во всей стране, а лишь в ряде регионов, подчеркнули в "Яндексе". В Москве при этом никаких изменений не будет.
Сервис также намерен сохранить практику, когда эффективная комиссия (effective take rate) составляет менее 10%, возвращая её большую часть водителям в виде вознаграждения.
В пресс-службе добавили, что в 2020 году водители "Яндекс.Такси" в 2020 году заработали 300 млрд рублей – на 15% больше, чем в 2019-м. Ожидается, что в 2021 году доходы таксистов и таксопарков также будут расти.
Комментарии
Только не Барнаул!
Пожалуйста-пожалуйста,
Только не Барнаул!
В Перми повыссься,
В Астрахани повыссья,
А в Барнауле не повышайся!!!
О чем новость, Амик??? У нас-то повысят или нет? Слабо запросить информацию в Яндексе? Всё-таки вы СМИ. Направьте запрос, вам на него в кратчайшие сроки ответить должны. Или вы только копируете-вставляете с других сайтов?