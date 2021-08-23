"Яндекс.Такси" изменит тарифы с 25 августа

"Яндекс.Такси" с 25 августа повысит комиссию и изменит структуру тарифов в некоторых регионах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли. При этом тарифы изменятся не во всей стране, а лишь в ряде регионов, подчеркнули в "Яндексе". В Москве при этом никаких изменений не будет.

Сервис также намерен сохранить практику, когда эффективная комиссия (effective take rate) составляет менее 10%, возвращая её большую часть водителям в виде вознаграждения.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году водители "Яндекс.Такси" в 2020 году заработали 300 млрд рублей – на 15% больше, чем в 2019-м. Ожидается, что в 2021 году доходы таксистов и таксопарков также будут расти.