В России предложили ввести ряд мер для поддержки рынка аренды жилья

Министерство строительства и ЖКХ предложило ввести налоговый вычет на аренду квартир. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения могут быть внесены в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Представители Минстроя уверены в том, что данная мера поможет рынку аренды жилья.

"Большая часть арендного фонда находится в "теневом" секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жильё в России практически отсутствует", – сказано в проекте.

В министерстве также предложили создать механизмы поддержки для коммерческих арендных проектов с предоставлением ипотеки, а также сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилья в собственность.