Соцсети: в Барнауле неизвестные слили нефтепродукты у выхода в Обь

Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула рассказал о загрязнении Оби нефтепродуктами. Его слова приводит "Инцидент Барнаул".
"Недавно прокатились с товарищем по большому ковшу до выхода в Обь. В районе выхода по всей водной глади была плёнка из нефтепродуктов. Плёнка была очень плотная, что вся лодка была в этой массе", – сообщил горожанин.
Мужчина отметил, что нашёл источник, откуда сливаются нефтепродукты, – на обрывистом берегу он заметил большое коричневое пятно. Однако находиться там больше минуты, по словам барнаульца, не удалось из-за слишком сильных паров.
Житель краевого центра предположил, что жидкость сливают с нефтебазы, которая расположена в этом районе.
Комментарии
мордой их туда
Штраф природоохранный платится в местный бюджет , а чего ждут тогда?
Нефтепродукты там текут с 2001 года (т.е. уже 20 лет). и будут течь еще очень долго. В этом месте загрязнены водоносные горизонты проливами со времен, когда на нефтебазе были подземные емкости и цех регенерации масел. Наверху все протечки устранили и всё вычистили ещё во времена, когда нефтебаза была Сибнефти (в 2002-2003 годах). А что делать с загрязненной толщей земли никто не знает. Вот и вымывается постепенно грязь подземными водами (в этом месте разгрузка в виде родников).
Природоохранным органам ситуация хорошо известна.
23.08.2021 16:30
- гость -
А как жители частного сектора там воду пьют? Или у них не колодцы, а городской водопровод?
Закрыть давно надо эту нефтебазу! Куда власти смотрят?!!