Соцсети: в Барнауле неизвестные слили нефтепродукты у выхода в Обь

Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула рассказал о загрязнении Оби нефтепродуктами. Его слова приводит "Инцидент Барнаул".

"Недавно прокатились с товарищем по большому ковшу до выхода в Обь. В районе выхода по всей водной глади была плёнка из нефтепродуктов. Плёнка была очень плотная, что вся лодка была в этой массе", – сообщил горожанин.

Мужчина отметил, что нашёл источник, откуда сливаются нефтепродукты, – на обрывистом берегу он заметил большое коричневое пятно. Однако находиться там больше минуты, по словам барнаульца, не удалось из-за слишком сильных паров.

Житель краевого центра предположил, что жидкость сливают с нефтебазы, которая расположена в этом районе.