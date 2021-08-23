Рубцовчанина осудили за убийство соседа из ревности к супруге

54-летнего жителя Рубцовска признали виновным за убийство соседа. Мужчина приревновал свою супругу к соседу и нанёс ему два ножевых ранения.

"Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года в городе Рубцовске мужчина, приревновав свою супругу к соседу, с которым она накануне распивала спиртное, пришёл к нему в квартиру и нанёс два ножевых ранения в брюшную полость. От полученной травмы 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе предварительного следствия рубцовчанин отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации и при направлении уголовного дела в суд", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В результате суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.