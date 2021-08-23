Стоимость стального проката в России начала снижаться

На внутреннем рынке РФ цены на стальной прокат к середине августа устойчиво пошли вниз. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что крупнейшие производители проката уже дали трейдерам скидки до 10%, а те, в свою очередь, снижают цены для конечных потребителей.

Такие изменения произошли с 1 августа – после введения экспортных пошлин на сталь. Трейдеры стремятся распродать дорогие запасы металла.

Но опрошенные "Ъ" аналитики прогнозировали более существенные потери внутренних цен – на 25-30%. Нового витка скидок они ожидают осенью текущего года.