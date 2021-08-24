В России придумали наказание для телефонных мошенников

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены. Об этом сообщает "Коммерсант".
По информации общественников, придуманная махинация с подменой номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. В письме также указывается, что необходимо обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.
Как пишет издание, каждый месяц злоумышленники крадут у россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей. В первом квартале 2021 года Центробанк России зафиксировал 6,1 тысячу номеров, с которых звонили мошенники, что на 38% больше, чем год назад. При этом на законодательном уровне так и не принято решение, как бороться с этой проблемой.
Комментарии
Вообще то давно пора, удивительно, что этого досихпор нет, чем занимаются чинушки народные? в доле?
24.08.2021 07:46
krash
Прочитав эту статью, Вы так и не поняли чем занимаются чинуши? Они занимаются имитацией бурной деятельности и словесным поносом! Вот чего то там предложили и люди решили, какие умные и работящие у них чиновники... Но толку от этого "предложили"... Несколько лет будут мусолить это предложение и потом забудут...
А может это сами чинуши и звонят с этих номеров в свободное от отдыха время...)))
24.08.2021 09:04
Parom4ik
да нет зайчик, это такие как ты звонят