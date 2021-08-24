В Алтайском крае вновь появятся вытрезвители

На Алтае вновь появятся вытрезвители. Соответствующий федеральный закон действует уже с января этого года. Теперь региональные власти должны определить, как и где откроют такие спецучреждения и будут ли они бесплатными для пациентов, сообщают "Вести Алтай".

Как и в прежние времена, доставлять "уставших" граждан из общественных мест в вытрезвители обязаны сотрудники полиции. Такой приказ уже появился. При этом в больницах, скажем так, не в восторге, если подобные учреждения будут открывать на их базе.

Как говорят в краевом наркодиспансере, сегодня из общественных мест полицейские могут доставлять к ним до 30 пьяных граждан в сутки – но только для медицинского освидетельствования. И если бы не люди в форме, медикам пришлось бы туго: клиенты часто ведут себя слишком агрессивно.