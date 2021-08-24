В Алтайском крае вновь появятся вытрезвители

На Алтае вновь появятся вытрезвители. Соответствующий федеральный закон действует уже с января этого года. Теперь региональные власти должны определить, как и где откроют такие спецучреждения и будут ли они бесплатными для пациентов, сообщают "Вести Алтай".
Как и в прежние времена, доставлять "уставших" граждан из общественных мест в вытрезвители обязаны сотрудники полиции. Такой приказ уже появился. При этом в больницах, скажем так, не в восторге, если подобные учреждения будут открывать на их базе.
Как говорят в краевом наркодиспансере, сегодня из общественных мест полицейские могут доставлять к ним до 30 пьяных граждан в сутки – но только для медицинского освидетельствования. И если бы не люди в форме, медикам пришлось бы туго: клиенты часто ведут себя слишком агрессивно.
Комментарии
Ни плохая прибавка полицаям к жалованию
- гость -
Ни плохая прибавка полицаям к жалованию
А ты накажи их-перестань бухать!
А ты накажи их-перестань бухать!
А как тогда скулить?
А как тогда скулить?
Остаётся кухонное пьянство. Желательно, предварительно запереться изнутри и выкинуть ключ в окно. Не дадим ментам шанса!!!
И в центре, и не в центре города есть уже построенные но пустующие здания.
Например, Пролетарская 89. См. ст: "Дом в Барнауле по адресу: улица Пролетарская, 89, месяц назад переданный мэрией в пользу региона, продолжает понемногу приходить в упадок"
Почему бы не переоборудовать в вытрезвитель его и другие здания с подобным статусом?
Значит будет план , а следовательно будут хватать и тащить даже тех кто бутылку пива выпил.
Мракобесие чисто форменное.
24.08.2021 08:18
Виктор переоборудуй себе черепушку
Сказать по-честности, я что-то очень уж давно не видел на улице вот таких, как при СССРе. алкашей, чтоб валялись в пыли, обоссаные, или, шатаясь, шли на автопилоте куда-то... Поэтому инициативу нахожу странной... Хотя, ментам, которые на замёрзшие трупы ежедневно зимой выезжают, конечно, виднее..
Те, кто высказывается против вытрезвителей, сами боятся угодить во вновь открывшийся вытрезвитель
Встречаются пьяные, но чаще обкуренные. Для таких протрезвители ещё не придумали???
24.08.2021 08:58
Митенька ржевский
Пройдись по потоку вечером видишь)))))