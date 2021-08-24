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Новости

В Алтайском крае вновь появятся вытрезвители

, ИА "Амител"
Закон действует уже с января этого года, а теперь принять решение о местоположении придётся региональным властям
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На Алтае вновь появятся вытрезвители. Соответствующий федеральный закон действует уже с января этого года. Теперь региональные власти должны определить, как и где откроют такие спецучреждения и будут ли они бесплатными для пациентов, сообщают "Вести Алтай".

Как и в прежние времена, доставлять "уставших" граждан из общественных мест в вытрезвители обязаны сотрудники полиции. Такой приказ уже появился. При этом в больницах, скажем так, не в восторге, если подобные учреждения будут открывать на их базе.

Как говорят в краевом наркодиспансере, сегодня из общественных мест полицейские могут доставлять к ним до 30 пьяных граждан в сутки – но только для медицинского освидетельствования. И если бы не люди в форме, медикам пришлось бы туго: клиенты часто ведут себя слишком агрессивно.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.08.2021 07:54
- гость -

Ни плохая прибавка полицаям к жалованию

24.08.2021 07:57
Гость


- гость -
Ни плохая прибавка полицаям к жалованию

А ты накажи их-перестань бухать!

24.08.2021 08:02
- гость -

А ты накажи их-перестань бухать!

А как тогда скулить?

24.08.2021 08:06
Гость

А как тогда скулить?

Остаётся кухонное пьянство. Желательно, предварительно запереться изнутри и выкинуть ключ в окно. Не дадим ментам шанса!!!

24.08.2021 08:18
Виктор

И в центре, и не в центре города есть уже построенные но пустующие здания.

Например, Пролетарская 89. См. ст: "Дом в Барнауле по адресу: улица Пролетарская, 89, месяц назад переданный мэрией в пользу региона, продолжает понемногу приходить в упадок"

Почему бы не переоборудовать в вытрезвитель его и другие здания с подобным статусом?

24.08.2021 08:24
- гость -

Значит будет план , а следовательно будут хватать и тащить даже тех кто бутылку пива выпил.

24.08.2021 08:56
Такие дела

Мракобесие чисто форменное.
24.08.2021 08:18
Виктор переоборудуй себе черепушку

24.08.2021 08:58
Митенька ржевский

Сказать по-честности, я что-то очень уж давно не видел на улице вот таких, как при СССРе. алкашей, чтоб валялись в пыли, обоссаные, или, шатаясь, шли на автопилоте куда-то... Поэтому инициативу нахожу странной... Хотя, ментам, которые на замёрзшие трупы ежедневно зимой выезжают, конечно, виднее..

24.08.2021 09:34
Виктор

Те, кто высказывается против вытрезвителей, сами боятся угодить во вновь открывшийся вытрезвитель

24.08.2021 09:43
- гость -

Встречаются пьяные, но чаще обкуренные. Для таких протрезвители ещё не придумали???

24.08.2021 10:11
- гость -


24.08.2021 08:58
Митенька ржевский

Пройдись по потоку вечером видишь)))))

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