Аномальная жара на несколько дней накроет Алтайский край

Специалисты алтайского Гидрометцентра предупредили о том, что регион на несколько дней накроет аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров, напомнили в МЧС. Во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой погоды:

– не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;

– выезжая на отдых, не разводите костры;

– не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

– не позволяйте детям играть с огнём.

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлится до 28 августа.