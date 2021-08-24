Аномальная жара на несколько дней накроет Алтайский край

Специалисты алтайского Гидрометцентра предупредили о том, что регион на несколько дней накроет аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.
В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров, напомнили в МЧС. Во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой погоды:
– не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
– выезжая на отдых, не разводите костры;
– не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
– не позволяйте детям играть с огнём.
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлится до 28 августа.
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+30 по вашему аномальная жара?