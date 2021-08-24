На жительницу Алтая завели дело за выращивание мака снотворного

В Родинском районе полицейские задержали 49-летнюю местную жительницу. На своём приусадебном участке женщина выращивала мак снотворный, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Во время обыска у сельчанки изъяли 2117 молодых побегов этого растения, 53 грамма маковой соломы и 22,5 грамма экстракта маковой соломы. Помимо этого, у неё нашли оборудование и посуду для изготовления и употребления наркотиков.
"Женщина свою вину не стала отрицать и дала признательные показания. Она пояснила, что выращивала мак на огороде вместе с овощами исключительно для личного использования", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Также подозреваемой предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии
Общая польза
Маковые семена прекрасно действуют на пищеварительную функцию. С их помощью можно избавиться от поноса и дизентерии.
Натуральный продукт поможет расстаться с нервными расстройствами, избавиться от бессонницы. Если смешать семена мака с медом, то получится чудодейственная смесь от стрессов и депрессивного состояния.
Из семян мака производят масло, которое используют для приготовления кондитерских изделий, в парфюмерии, в косметологии, применяют при изготовлении красок для живописи.
Лекарственные препараты на основе мака могут помочь снять воспаление седалищного нерва.
Наряду с многочисленными полезными эффектами семена мака обладают следующими положительными качествами:
Быстро и эффективно борются с приступами кашля при заболеваниях бронхов и легких. Как известно, приступы усиливаются ближе к ночи, а мак помогает унять их.
Регулярное употребление маковых семян препятствует развитию раковых клеток. Научно доказано: если употреблять семена мака во время болезни, то можно замедлить дальнейшее развитие раковых образований.
Благодаря содержанию кальция, семена положительно влияют на укрепление костей. Раньше детям, больным рахитом, давали булочки с маком.
Приготовленный из семян мака отвар употребляют в виде обезболивающего средства. Он быстро и эффективно снимет зубную и головную боли. Эти свойства семян обусловлены наличием морфина.
С помощью мака можно повысить иммунитет, усилить сопротивляемость организма к различным вирусным и инфекционным заболеваниям. При регулярном употреблении семян мака обеспечивается поступление необходимых витаминов и микроэлементов.
Входящие в состав антиоксиданты положительно влияют на зрение человека. Семена мака препятствуют образованию изменений в сетчатке глаз, связанных с возрастом или развитием патологических состояний.
Польза от семян мака огромная. Но вместе с этим не следует забывать о том, что, наряду с целебными свойствами, продукт может принести и вред организму. Поэтому, перед тем как есть продукты с маком или лечиться препаратами на основе маковых
Не зря раньше выращивали его для личного использования, сплошные плюсы и польза.
24.08.2021 11:06
- гость - именно потому и запретили, что не нужны плюсы и польза, чтоб народ жрал масло пальмовое, сою и химию. Чтоб дох побыстрей. Перенаселение.
В Афгане много мака
Отправить её в Афган, на плантации мака.