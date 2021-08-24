На жительницу Алтая завели дело за выращивание мака снотворного

В Родинском районе полицейские задержали 49-летнюю местную жительницу. На своём приусадебном участке женщина выращивала мак снотворный, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Во время обыска у сельчанки изъяли 2117 молодых побегов этого растения, 53 грамма маковой соломы и 22,5 грамма экстракта маковой соломы. Помимо этого, у неё нашли оборудование и посуду для изготовления и употребления наркотиков.

"Женщина свою вину не стала отрицать и дала признательные показания. Она пояснила, что выращивала мак на огороде вместе с овощами исключительно для личного использования", – сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Также подозреваемой предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.