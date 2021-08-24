Футболисты барнаульского "Динамо" встретятся с "Факелом" в рамках Кубка России

Футболисты барнаульского "Динамо" сыграют на своём стадионе завтра, 25 августа. В рамках группового раунда Кубка России команда Александра Суровцева встретится с воронежским "Факелом", который выступает в ФНЛ-1.

Напомним, на прошлой стадии турнира динамовцы взяли верх над "Тюменью" и впервые в своей истории вышли в групповой турнир Кубка страны.

Игра против "Факела" состоится на стадионе "Динамо" и начнётся в 17:00.

Вторым соперником барнаульцев по группе стал представитель Российской премьер-лиги "Нижний Новгород". Встреча с волжанами должна состояться в сентябре также в Барнауле.