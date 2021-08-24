Обновлённый герб Барнаула планируют утвердить к концу сентября. Этот вопрос обсудили на совещании по внесению изменений и утверждению герба Барнаула, которое во вторник, 24 августа, провёл заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Напомним, поводом для изменения герба Барнаула стали требования Геральдического совета при президенте РФ и решение полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе о завершении процедуры регистрации официальных символов городских округов СФО.

Геральдисты предлагают оставить изображение сереброплавильной печи как действительно исторического символа города и сохранить форму герба – французский щит. Предлагается следующее описание к гербу: "На лазоревом поле среди горных пород стоящая на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь".

В среднем варианте герба щит увенчан золотой башенной короной, используемой для городов-столиц субъектов РФ. В парадном (большом) гербе щит с геральдической короной окружен лентой Ордена Октябрьской революции, которым награжден Барнаул. Историческую принадлежность к Томской губернии предлагается сохранить в изображении щитодержателей.

По обе стороны от щита изображается серебряный конь с золотыми копытами. Были рассмотрены и другие варианты щитодержателей, однако этот, по мнению экспертов, отражает историческую преемственность и выглядит наиболее эстетичным

Юрий Еремеев подчеркнул, что речь идёт не о замене муниципальной символики, а о возвращении исторического герба, который был пожалован Барнаулу в 1846 году, и приведении его в соответствие с современными геральдическими требованиями и административно-территориальным делением страны.

С концепцией возможных изменений герба участников совещания ознакомил председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии Сергей Чеков, который вошёл в состав рабочей группы, созданной в администрации Барнаула.