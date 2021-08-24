Более восьми тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 25 августа

25 августа горячей воды не будет у 8244 жителей Октябрьского района Барнаула, сообщили в пресс-службе СГК.

Подачу ресурса отключат с 09:00 до 21:00 в 72 домах, пяти детсадах, трёх больницах и трёх школах. В это время специалисты отремонтируют 20 метров теплосети и заменят задвижку в тепловой камере на ул. Петра Сухова.

Под ограничение попадут дома, размещённые на ул. Петра Сухова, 1-й Западной, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко и 5-й Западной. Номера домов отмечены в документе.

Напомним, 24 августа у части жителей Индустриального и Железнодорожного районов Барнаула также отключили горячую воду.