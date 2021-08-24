Барнаульцы могут пройти бесплатное медицинское обследование

Барнаульцы могут бесплатно пройти медосмотр на барнаульском рынке "Эко-ярмарка" по ул. Взлётная, 2к, до 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В программу обследования Краевого центра общественного здоровья входят экспресс-оценка состояния здоровья сердца по ЭКГ на кардиовизоре, измерение уровня насыщенности крови кислородом, артериального и внутриглазного давления и динамометрия.

Кроме того, горожане смогут узнать свой рост, вес, измерить объём талии и бёдер, а также определить индекс массы тела и пройти флюорографию.

Пройти обследование можно до 27 августа включительно с 09:00 до 15:00. По результатам осмотра врач-терапевт даст заключение. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Предварительная запись не требуется, обследование занимает всего 40 минут.