Путин предложил распространить выплаты для военных на курсантов и силовиков

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты в размере 15 тысяч рублей для военных нужно распространить на курсантов и силовиков. Об этом он сказал в рамках съезда партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что военным, по предложению президента, должны заплатить по 15 тысяч рублей. Впрочем, Путин подчеркнул, что это только примерная сумма. Профильные ведомства впоследствии всё просчитают и утвердят, сколько именно по итогам года получат российские военнослужащие. Возможно, для них единой суммы вообще не будет: выплата будет разной в зависимости от звания, выслуги и других факторов.

Указ о данных мерах поддержки пока не подписан.