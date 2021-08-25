Военные перекроют дороги в Алтайском крае 25 августа

25 августа в Алтайском крае перекроют участки дорог из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ограничение будет действовать с 11:10 до 14:00 на участке автодороги "посёлок Бобровка – дорога "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – село Фирсово – дорога "Подъезд к селу Фирсово" – трасса Р-256 "Чуйский тракт" – посёлок Баюновские Ключи".

В ведомстве подчеркнули, что проезд в это время будет закрыт для всех видов транспорта. Водителей просят учитывать введённое ограничение и заранее планировать свой маршрут.