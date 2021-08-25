Военные перекроют дороги в Алтайском крае 25 августа

25 августа в Алтайском крае перекроют участки дорог из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Ограничение будет действовать с 11:10 до 14:00 на участке автодороги "посёлок Бобровка – дорога "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – село Фирсово – дорога "Подъезд к селу Фирсово" – трасса Р-256 "Чуйский тракт" – посёлок Баюновские Ключи".
В ведомстве подчеркнули, что проезд в это время будет закрыт для всех видов транспорта. Водителей просят учитывать введённое ограничение и заранее планировать свой маршрут.
Комментарии
На фото военные не из нашего региона! Наши только по асфальту ездить могут!
А вчера, в час пик, вечером, полтора часа простояли!
сообщение не первое и не последнее. в перерывах часто приходилось сталкиваться возле Сибири.
перекроют на выезд из Барнаула, а в Барнаул проезд открыт, кто-нибудь в курсе?
скоро нас все перекроют