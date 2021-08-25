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Новости

Вода теперь по карточкам. В Барнауле появилась первая электронная колонка

, ИА "Амител"
Без разрешения попить уже не получится
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Барнауле на улице Аванесова установили первую электронную колонку, из которой можно набрать воды, только если имеется ключ-карта. Об этом сообщают "Вести Алтай". Чтобы включить подачу воды, достаточно приложить карточку к считывателю.

"Ключи" к колонкам будут только у семей, за которыми они закреплены. Например, в данном случае выдали восемь карточек. Передавать их кому-то в пользование невыгодно, так как идёт автоматический подсчёт, сколько воды владелец карточки расходует.

По словам директора по производству барнаульского водоканала Дмитрия Власова, это позволит исключить ситуации, когда водители подъезжают на водовозках и в неограниченном количестве заправляют машины водой.

Есть у новой колонки ещё одно достоинство. В неё встроен специальный датчик, который регистрирует температуру воды: при приближении к нулю включится подогрев, чтобы предотвратить промерзание.

Если эксперимент признают удачным, то новинка придёт на смену старой технике и на других улицах краевой столицы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 10:09
- гость -

прогресс это палка о двух концах. теперь при отключении электричества ещё и водой не воспользуешься.

25.08.2021 10:12
гость

Как говориться "приехали".Даже в жарких "отсталых" странах( по мнению телевизора) такого нет.А вода там реально дороже золота.Хорошая у нас Страна.

25.08.2021 10:20
- гость -

а где поставили то?
мне чо теперь 40 литров в гараж раз в пару месяцев дома набирать?

25.08.2021 10:29
- гость -

А зачем вообще эта колонка нужна? Почему обладатели карточек ей пользуются?

25.08.2021 10:35
- гость -

Жлобство водоканала.

25.08.2021 10:38
гiсть

современный дизайн колонки - бессмысленный и беспощадный

25.08.2021 10:39
гiсть

ни разу не видел, чтобы водовозка набирала воду. а вот водители машин, оказавшись в чужом городе, рискуют оказаться без воды....

25.08.2021 10:40
гiсть

а вообще автоматизация колонки это примерно то же самое, что в городе передвигаться на лошади, при этом установить на нее автомобильные номера, светотехнику, и фитнес-треккер

25.08.2021 10:42
- гость -

а вот водители машин, оказавшись в чужом городе, рискуют оказаться без воды....

в марии ре купят

25.08.2021 10:46
- гость -

Где поставили то в чистом поле?
21 век на дворе... вода по карточкам.. а в дом слабо провести

25.08.2021 10:56
- гость -

Воздух по талонам когда?

25.08.2021 11:03
- гость -

Помню набирал в вёдра воды из колонки на перекрёстке Деповская-Брестская.Эх,молодость,молодость.Где мои семнадцать лет?

25.08.2021 11:06
- гость -

Талоны печатаем, ждите...

25.08.2021 11:20
- гость -

Очкастые частные собственники уже вконец берега попутали.

25.08.2021 11:26
Виктор

Возможность испить воды — это святое. К людям, которые не выносили путнику воды отношение всегда было негативное.

Сейчас получается возможна станет ситуация — срочно понадобилась вода, и видишь колонку. Но набрать воды из неё не сможешь.

К тому же бывает в домах отключают воду. Скоро получается и до колонки нельзя сходить будет 10 литров набрать и переждать отключение.

Доступ к воде на улице не должен быть какой-то привилегией. Это нормальное условие жизнедеятельности города.

У нас в центре города даже нет фонтанчиков для питья, как во многих других городах. Попробуйте найти фонтанчик где-нибудь в районе Сковородки Политеха или сквера у театра Драмы... Нет густой сети бесплатных или 10-рублёвых общественных туалетов... А теперь ещё и общедоступных колонок не станет?..

25.08.2021 11:40
acdc

Люди на дачпх живут.Всю зтму без воды.Колонок вообще не стало.Все пообрезали.Хоть снег топи. Ни на Южном нет, ни в Лебяжке. Ни в Понаморевке.Остались несколько. Ужас.

25.08.2021 11:44
АК

Нормально придумали - нет воды, ненужны туалеты

25.08.2021 11:50
111

Привыкайте платить за услуги.

25.08.2021 11:56
- гость -

Это только для барнаульцев любящие власти такой капитализм создают.
Самые большие налоги за недвижимость, самая высокая комуналка.
На телецком сами воду берут с озера, сами слив туда же делают. И никто не считает вам расход. И налоги там не платят за туристов.

25.08.2021 12:39
- гость -

Воду Обь дает. Думаю, что 100 лет назад в Оби была вода питьевая без очистки. Водоканал решил, что вся вода его.

25.08.2021 12:44
Митенька ржевский

Как всё-таки жлобьё привыкло к халяве... ну тогда так же на халяву кормите работников водоканала и их семьи, возите на работу-с работы, они же тоже, негодяи такие, бесплатно работать не хотят!

25.08.2021 12:46
Митенька ржевский

25.08.2021 11:56
- гость -
***
Не надо врать. По всей стране примерно всё одинаково, за исключением количества алкашей и людей с расстройствами психики, но тут не власти виноваты...

25.08.2021 12:52
- гость -

25.08.2021 12:44
Митенька ржевский
---------
Государство получает налоги, пусть обеспечит водой, водоканал зарплатой. Не хватает денег, не надо плодить миллиардеров. Почему нефть, газ, руда, алмазы перешли частникам?

25.08.2021 13:01
- гость -

Неприятно поразила новость. Вот жлобы.
За эти колонки ведь город платит, не жители окрестных домов?
Воздух ещё продайте...

25.08.2021 13:04
Митенька ржевский

25.08.2021 12:52
- гость -
***
Неправда. Все эти ресурсы принадлежат государству. А право на недропользование и добычу этих ресурсов государство продаёт частникам. Можете и Вы купить и развить производство. Кто мешает?

25.08.2021 13:10
Виктор

25.08.2021 13:01
- гость -

Если опасаются, что цистерны будут из колонок тоннами набирать, можно сделать так, чтобы колонка выдавала 5 л воды, а потом отключалась на минуту-две

25.08.2021 13:31
- гость -


25.08.2021 11:03
- гость -
О, я тоже там жил возле этой колонки. Бегали пацанами там брызгалки набирали. Вспоминаю тоже иногда.

25.08.2021 13:51
-гость-

25.08.2021 11:03
Да, маршрут по Деповской на велике был, до колонки о обратно.

25.08.2021 14:01
- гость -

Ради светлых воспоминаний детства вам надо бы эту колонку тово...
Ну вы понЕли...

25.08.2021 15:19
- гость -

Ну вы понЕли...

агаага

25.08.2021 16:29
- гость -

А вообще автоматизация колонки это примерно то же самое, что в городе передвигаться на лошади, при этом установить на нее автомобильные номера, светотехнику, и фитнес-треккер

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