Вода теперь по карточкам. В Барнауле появилась первая электронная колонка

В Барнауле на улице Аванесова установили первую электронную колонку, из которой можно набрать воды, только если имеется ключ-карта. Об этом сообщают "Вести Алтай". Чтобы включить подачу воды, достаточно приложить карточку к считывателю.
"Ключи" к колонкам будут только у семей, за которыми они закреплены. Например, в данном случае выдали восемь карточек. Передавать их кому-то в пользование невыгодно, так как идёт автоматический подсчёт, сколько воды владелец карточки расходует.
По словам директора по производству барнаульского водоканала Дмитрия Власова, это позволит исключить ситуации, когда водители подъезжают на водовозках и в неограниченном количестве заправляют машины водой.
Есть у новой колонки ещё одно достоинство. В неё встроен специальный датчик, который регистрирует температуру воды: при приближении к нулю включится подогрев, чтобы предотвратить промерзание.
Если эксперимент признают удачным, то новинка придёт на смену старой технике и на других улицах краевой столицы.
Комментарии
прогресс это палка о двух концах. теперь при отключении электричества ещё и водой не воспользуешься.
Как говориться "приехали".Даже в жарких "отсталых" странах( по мнению телевизора) такого нет.А вода там реально дороже золота.Хорошая у нас Страна.
а где поставили то?
мне чо теперь 40 литров в гараж раз в пару месяцев дома набирать?
А зачем вообще эта колонка нужна? Почему обладатели карточек ей пользуются?
Жлобство водоканала.
современный дизайн колонки - бессмысленный и беспощадный
ни разу не видел, чтобы водовозка набирала воду. а вот водители машин, оказавшись в чужом городе, рискуют оказаться без воды....
а вообще автоматизация колонки это примерно то же самое, что в городе передвигаться на лошади, при этом установить на нее автомобильные номера, светотехнику, и фитнес-треккер
а вот водители машин, оказавшись в чужом городе, рискуют оказаться без воды....
в марии ре купят
Где поставили то в чистом поле?
21 век на дворе... вода по карточкам.. а в дом слабо провести
Воздух по талонам когда?
Помню набирал в вёдра воды из колонки на перекрёстке Деповская-Брестская.Эх,молодость,молодость.Где мои семнадцать лет?
Талоны печатаем, ждите...
Очкастые частные собственники уже вконец берега попутали.
Возможность испить воды — это святое. К людям, которые не выносили путнику воды отношение всегда было негативное.
Сейчас получается возможна станет ситуация — срочно понадобилась вода, и видишь колонку. Но набрать воды из неё не сможешь.
К тому же бывает в домах отключают воду. Скоро получается и до колонки нельзя сходить будет 10 литров набрать и переждать отключение.
Доступ к воде на улице не должен быть какой-то привилегией. Это нормальное условие жизнедеятельности города.
У нас в центре города даже нет фонтанчиков для питья, как во многих других городах. Попробуйте найти фонтанчик где-нибудь в районе Сковородки Политеха или сквера у театра Драмы... Нет густой сети бесплатных или 10-рублёвых общественных туалетов... А теперь ещё и общедоступных колонок не станет?..
Люди на дачпх живут.Всю зтму без воды.Колонок вообще не стало.Все пообрезали.Хоть снег топи. Ни на Южном нет, ни в Лебяжке. Ни в Понаморевке.Остались несколько. Ужас.
Нормально придумали - нет воды, ненужны туалеты
Привыкайте платить за услуги.
Это только для барнаульцев любящие власти такой капитализм создают.
Самые большие налоги за недвижимость, самая высокая комуналка.
На телецком сами воду берут с озера, сами слив туда же делают. И никто не считает вам расход. И налоги там не платят за туристов.
Воду Обь дает. Думаю, что 100 лет назад в Оби была вода питьевая без очистки. Водоканал решил, что вся вода его.
Как всё-таки жлобьё привыкло к халяве... ну тогда так же на халяву кормите работников водоканала и их семьи, возите на работу-с работы, они же тоже, негодяи такие, бесплатно работать не хотят!
25.08.2021 11:56
- гость -
***
Не надо врать. По всей стране примерно всё одинаково, за исключением количества алкашей и людей с расстройствами психики, но тут не власти виноваты...
25.08.2021 12:44
Митенька ржевский
---------
Государство получает налоги, пусть обеспечит водой, водоканал зарплатой. Не хватает денег, не надо плодить миллиардеров. Почему нефть, газ, руда, алмазы перешли частникам?
Неприятно поразила новость. Вот жлобы.
За эти колонки ведь город платит, не жители окрестных домов?
Воздух ещё продайте...
25.08.2021 12:52
- гость -
***
Неправда. Все эти ресурсы принадлежат государству. А право на недропользование и добычу этих ресурсов государство продаёт частникам. Можете и Вы купить и развить производство. Кто мешает?
25.08.2021 13:01
- гость -
Если опасаются, что цистерны будут из колонок тоннами набирать, можно сделать так, чтобы колонка выдавала 5 л воды, а потом отключалась на минуту-две
25.08.2021 11:03
- гость -
О, я тоже там жил возле этой колонки. Бегали пацанами там брызгалки набирали. Вспоминаю тоже иногда.
25.08.2021 11:03
Да, маршрут по Деповской на велике был, до колонки о обратно.
Ради светлых воспоминаний детства вам надо бы эту колонку тово...
Ну вы понЕли...
Ну вы понЕли...
агаага
А вообще автоматизация колонки это примерно то же самое, что в городе передвигаться на лошади, при этом установить на нее автомобильные номера, светотехнику, и фитнес-треккер