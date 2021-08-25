Вода теперь по карточкам. В Барнауле появилась первая электронная колонка

В Барнауле на улице Аванесова установили первую электронную колонку, из которой можно набрать воды, только если имеется ключ-карта. Об этом сообщают "Вести Алтай". Чтобы включить подачу воды, достаточно приложить карточку к считывателю.

"Ключи" к колонкам будут только у семей, за которыми они закреплены. Например, в данном случае выдали восемь карточек. Передавать их кому-то в пользование невыгодно, так как идёт автоматический подсчёт, сколько воды владелец карточки расходует.

По словам директора по производству барнаульского водоканала Дмитрия Власова, это позволит исключить ситуации, когда водители подъезжают на водовозках и в неограниченном количестве заправляют машины водой.

Есть у новой колонки ещё одно достоинство. В неё встроен специальный датчик, который регистрирует температуру воды: при приближении к нулю включится подогрев, чтобы предотвратить промерзание.

Если эксперимент признают удачным, то новинка придёт на смену старой технике и на других улицах краевой столицы.