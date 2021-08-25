В Барнауле полицейские задержали закладчика

В Барнауле полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району города обратились работники скорой помощи. Медики рассказали, что возле одного из домов нашли человека в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители прибыли на место и установили личность мужчины – им оказался 34-летний местный житель. При себе у него был синтетический наркотик массой 7,07 грамма. Позже в отделении горожанин рассказал, что хотел сбыть запрещённые вещества на территории Барнаула.

"Через мессенджер он связался с неизвестным лицом, которое скинуло ему координаты так называемой закладки, которая находилась в Новосибирске. Задержанный уехал в соседний город с целью расфасовки наркотиков на мелкие закладки-тайники для дальнейшей реализации. Однако довести преступный умысел до конца не сумел", – говорится в сообщении.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённые в крупном размере".