Минобороны России планирует эвакуировать из Афганистана более 500 человек

Министерство обороны РФ организовало эвакуацию россиян, а также граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины из Афганистана по поручению президента Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
Всего планируется эвакуировать более 500 человек. Для этого задействуют четыре самолёта военно-транспортной авиации. На каждом борту сформированы бригады военных медиков, запасы питьевой воды, еды и одеял.
Самолёты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.
15 августа стало известно, что "Талибану"* (террористическая организация, запрещённая в России) сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
Вечером того же дня официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена. После этого заявления тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну.
Комментарии
хохлы там временно стали русскими, вот ведь флюгеры ветряные.
Давно пора занятся порядком в своих странах.
А о ком идёт речь? Жёны афганцев из СНГ?
Не понятно зачем эвакуация нужна, они их в Кремле потчивали а теперь эвакуируют?
По зомбоящику транслируют, аакие хорошие талибы и плохие америкосы. Зачем эвакуировать? Надо лаВрушу с машкой захаровой туда отправить, налаживать сотрудничество в противостоянии США и их "подхрюкивателям".
У талибов, какие бы они ни были, есть объединяющая идея. Это, возможно, поможет остановить кровопролитие. Ну и спасибо американцам, они много всякого барахла там оставили, на первое время хватит... со времением, полагаю, талибы цивилизуются и будет у них не хуже, чем в Иране. вполне себе светском государстве.
25.08.2021 12:32
Павсекакий
громче всех ты тут хрюкнул
Подпиндосники слепы в своей любви к Америке. Пиндосы же никогда не жалеют туземцев в стравливании их друг с другом. Как с украинцами так и с талибаном готовы воевать с русскими до последнего пуштуна.
хохлы там временно стали русскими, вот ведь флюгеры ветряные
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украинцы уже уехали. странно, а россияне еще там остались? по ТВ не говорят об этом?
25.08.2021 13:34
гiсть
отказалась украина от своих наемников, сказала что вывозить не будет.
а чтобы их талибы не притесняли, хохлы назвались русскими.