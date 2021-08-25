Минобороны России планирует эвакуировать из Афганистана более 500 человек

Министерство обороны РФ организовало эвакуацию россиян, а также граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины из Афганистана по поручению президента Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Всего планируется эвакуировать более 500 человек. Для этого задействуют четыре самолёта военно-транспортной авиации. На каждом борту сформированы бригады военных медиков, запасы питьевой воды, еды и одеял.

Самолёты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

15 августа стало известно, что "Талибану"* (террористическая организация, запрещённая в России) сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером того же дня официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена. После этого заявления тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну.