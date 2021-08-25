Алтайская предпринимательница вошла в топ-25 богатейших женщин России

Основательница алтайской компании "Эвалар" Лариса Прокопьева вошла число 25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes.

Состояние Ларисы Прокопьевой и семьи оценили в 250 млн долларов, что позволило ей занять 24-ю позицию.

Лидирует в рейтинге основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 13 млрд долларов.

При этом Бакальчук попала в рейтинг богатейших людей России лишь в 2018 году, стартовав с 600 миллионов долларов. В начале 2019 года она уже стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России.

Лидировавшая на протяжении долгого времени вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина сохранила вторую строчку с показателем 1,3 млрд долларов.

Экс-супруга основателя группы "Черкизово" Лидия Михайлова замкнула тройку наиболее богатых. Её состояние оценили в 1,3 млрд долларов.