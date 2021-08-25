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Новости

Алтайская предпринимательница вошла в топ-25 богатейших женщин России

, ИА "Амител"
Состояние Ларисы Прокопьевой оценивают в 250 млн долларов
Лариса Прокопьева / Фото: evalar.ru

Лариса Прокопьева / Фото: evalar.ru

Основательница алтайской компании "Эвалар" Лариса Прокопьева вошла число 25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes.

Состояние Ларисы Прокопьевой и семьи оценили в 250 млн долларов, что позволило ей занять 24-ю позицию.

Лидирует в рейтинге основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 13 млрд долларов.

При этом Бакальчук попала в рейтинг богатейших людей России лишь в 2018 году, стартовав с 600 миллионов долларов. В начале 2019 года она уже стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России.

Лидировавшая на протяжении долгого времени вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина сохранила вторую строчку с показателем 1,3 млрд долларов.

Экс-супруга основателя группы "Черкизово" Лидия Михайлова замкнула тройку наиболее богатых. Её состояние оценили в 1,3 млрд долларов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 13:28
- гость -

Ну, и молодец.

Для редакции.
В законодательстве нет такого понятия, как электронно- цифровая подпись.
63-фз вам в руки.
Это к новости про предпринимателей, которым начали бесплатно выдавать ЭЦП.

25.08.2021 13:29
- гость -

Налогооблажения нет справедливого! Безработные предпенсионеры платят налог на имущество, а мадамы с жиру бесятся. Человеку 2 миллионов в год выше крыши хватит.

25.08.2021 13:32
гость

Бедное ФНПЦ, сколько же оттуда утащили

25.08.2021 13:33
- гость -

Прибыльное дело - торговля БАДами и прочим фуфлом.
В Госдуме предлагали запретить БАД, но угадайте какая партия заблокировала законопроект.

25.08.2021 13:35
- гость -

25.08.2021 13:29
- гость -
что значит бесится? Смогла - молодец! А теперь время такое, что деньги делают деньги, а их отсутствие компенсировать объемот труда невозможно

25.08.2021 13:41
- гость -

25.08.2021 13:29
2 миллиона?
Ну ты и зажравшаяся ск..на. 500 тысяч в год - достаточно.

Следующий... кто меньше?

25.08.2021 13:50
- гость -

кто меньше?

нене пятьсот вполне норм так себе

25.08.2021 13:50
- гость -

а за сколько она сынку депутатское кресло купила?

25.08.2021 13:50
- гость -

25.08.2021 13:41
- гость -
Смотря какие цели!
Если не умереть с голоду студенту, то более чем!
Если прокормить семью, выплачивая ипотеку, то недостаточно

25.08.2021 13:51
- гость -

25.08.2021 13:33
- гость -
Прибыльное дело - торговля БАДами и прочим фуфлом.
В Госдуме предлагали запретить БАД, но угадайте какая партия заблокировала законопроект------------------------Неужели партия любителей пива? Куда катится мир!!!!!!!!!!!!!!

25.08.2021 13:51
- гость -

25.08.2021 13:50
А я считаю, что нормально.
Почему ему можно считать пределом - 2 млн р., а мне нельзя 500 т.р.?

25.08.2021 13:57
Виктор

Ну если люди активно покупают продукцию, значит видят в этом какой-то прок

25.08.2021 14:03
- гость -

Ну если люди активно покупают продукцию, значит видят в этом какой-то прок
___________

Больные люди за "соломинку" хватаются, чтобы спастись. Но данном случае это просто мошенничество, причем, в особо крупном размере.

25.08.2021 14:19
Виктор

25.08.2021 14:03
- гость -

Живительные силы алтайских трав

25.08.2021 14:37
- гость -

25.08.2021 13:41

2 миллиона в год это максимум. Минимум 200 тысяч в год. У депутатов 7 миллионов в год.

25.08.2021 14:38
- гость -

25.08.2021 13:41
-------
У меня в рублях и в год как положено.

25.08.2021 14:52
гость

хорошая компания- молодец.

25.08.2021 14:55
- гость -

только вдумайтесь местная трава по цене 7500 руб за килограмм.

25.08.2021 14:57
- гость -

травка эвалар местная по цене 150 руб за 20 грамм в аптеках

25.08.2021 15:35
- гость -

Кто вас заставляет траву у них покупать? Рвите в полях самостоятельно. Если верите в ее чудодействие.

25.08.2021 15:40
гость

Это она нам на 250 млн долларов лекарств впарила?

25.08.2021 15:41
гость

Может налог на роскошь поможет?

25.08.2021 15:42
гость

Вот она нарвала в полях травы. Может реальный доход у нее от другой травы идет?

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