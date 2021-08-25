Алтайская предпринимательница вошла в топ-25 богатейших женщин России

Основательница алтайской компании "Эвалар" Лариса Прокопьева вошла число 25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes.
Состояние Ларисы Прокопьевой и семьи оценили в 250 млн долларов, что позволило ей занять 24-ю позицию.
Лидирует в рейтинге основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 13 млрд долларов.
При этом Бакальчук попала в рейтинг богатейших людей России лишь в 2018 году, стартовав с 600 миллионов долларов. В начале 2019 года она уже стала долларовым миллиардером, а к концу года заняла вторую строчку в рейтинге богатейших женщин России.
Лидировавшая на протяжении долгого времени вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина сохранила вторую строчку с показателем 1,3 млрд долларов.
Экс-супруга основателя группы "Черкизово" Лидия Михайлова замкнула тройку наиболее богатых. Её состояние оценили в 1,3 млрд долларов.
Комментарии
Ну, и молодец.
Для редакции.
В законодательстве нет такого понятия, как электронно- цифровая подпись.
63-фз вам в руки.
Это к новости про предпринимателей, которым начали бесплатно выдавать ЭЦП.
Налогооблажения нет справедливого! Безработные предпенсионеры платят налог на имущество, а мадамы с жиру бесятся. Человеку 2 миллионов в год выше крыши хватит.
Бедное ФНПЦ, сколько же оттуда утащили
Прибыльное дело - торговля БАДами и прочим фуфлом.
В Госдуме предлагали запретить БАД, но угадайте какая партия заблокировала законопроект.
25.08.2021 13:29
- гость -
что значит бесится? Смогла - молодец! А теперь время такое, что деньги делают деньги, а их отсутствие компенсировать объемот труда невозможно
25.08.2021 13:29
2 миллиона?
Ну ты и зажравшаяся ск..на. 500 тысяч в год - достаточно.
Следующий... кто меньше?
кто меньше?
нене пятьсот вполне норм так себе
а за сколько она сынку депутатское кресло купила?
25.08.2021 13:41
- гость -
Смотря какие цели!
Если не умереть с голоду студенту, то более чем!
Если прокормить семью, выплачивая ипотеку, то недостаточно
25.08.2021 13:33
- гость -
Прибыльное дело - торговля БАДами и прочим фуфлом.
В Госдуме предлагали запретить БАД, но угадайте какая партия заблокировала законопроект------------------------Неужели партия любителей пива? Куда катится мир!!!!!!!!!!!!!!
25.08.2021 13:50
А я считаю, что нормально.
Почему ему можно считать пределом - 2 млн р., а мне нельзя 500 т.р.?
Ну если люди активно покупают продукцию, значит видят в этом какой-то прок
Ну если люди активно покупают продукцию, значит видят в этом какой-то прок
___________
Больные люди за "соломинку" хватаются, чтобы спастись. Но данном случае это просто мошенничество, причем, в особо крупном размере.
25.08.2021 14:03
- гость -
Живительные силы алтайских трав
25.08.2021 13:41
2 миллиона в год это максимум. Минимум 200 тысяч в год. У депутатов 7 миллионов в год.
25.08.2021 13:41
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У меня в рублях и в год как положено.
хорошая компания- молодец.
только вдумайтесь местная трава по цене 7500 руб за килограмм.
травка эвалар местная по цене 150 руб за 20 грамм в аптеках
Кто вас заставляет траву у них покупать? Рвите в полях самостоятельно. Если верите в ее чудодействие.
Это она нам на 250 млн долларов лекарств впарила?
Может налог на роскошь поможет?
Вот она нарвала в полях травы. Может реальный доход у нее от другой травы идет?