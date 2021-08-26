Диалога нет: главы федераций раскритиковали Перфильева за "средневековье в спорте"

23 августа на сайте amic.ru вышло большое интервью министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева. Глава ведомства откровенно рассказал о проблемах в отрасли и сравнил состояние спорта в регионе со средневековьем. Досталось от Алексея Перфильева и некоторым руководителям спортивных федераций и клубов, которые, по мнению министра, не дают результатов, живут на бюджетные средства и не работают с частными инвесторами. Эти заявления Перфильева вызвали бурную реакцию в спортивном сообществе. Руководители "раскритикованных" федераций рассказали amic.ru о своём взгляде на проблемы. Мол, они бы и рады их решить, но как это сделать, если глава Минспорта категорически не идёт на контакт и не хочет даже встречаться, чтобы обсудить варианты содействия.

Шахматы

Министр спорта назвал Федерацию шахмат Алтайского края одной из лучших, но не стал отрицать, что ему не понравилось, когда руководитель Артём Поломошнов поднял шумиху в СМИ из-за выселения шахматного клуба из здания на улице Гоголя. По словам Перфильева, "всё хорошо закончилось", после того как к проблеме подключилось министерство. "Коллеги из Федерации шахмат пошли своим путём, и он не принёс результата. Мы подключились и в итоге всё хорошо закончилось. Клубу нашли прекрасное место в самом центре Барнаула", – сказал Перфильев. Также министр призвал Артёма Поломошнова не просить деньги у Минспорта, а поучиться у коллег из федераций бокса и гребли привлекать внебюджетные средства для проведения крупных спортивных соревнований.

Цитата Алексея Перфильева из интервью:

"Шахматисты приходят и говорят: "Дайте нам 20 миллионов и мы на них что-нибудь крутое проведём". Я советую в таких случаях сходить поучиться у руководителей федераций гребли и бокса. Пусть шевелятся и учатся, как надо делать".

Ответ руководителя Федерации шахмат Алтайского края Артёма Поломошнова:

"Алексей Перфильев отметил, что федерация во время поисков нового помещения пошла не тем путём, которым надо было идти. А потом подключилось Министерство спорта Алтайского края, и вопрос был решён. С моей точки зрения, ситуация выглядит несколько иначе. Когда мы получили предписание о необходимости освободить помещение, я инициировал встречу на уровне министра, чтобы обсудить варианты сохранения клуба. Дважды мы собирались у министра спорта и всё, чего смогли достигнуть, – нам предложили два альтернативных места для размещения шахматного клуба: Дворец спорта или девятый этаж здания на улице Пролетарской, где располагается Министерство спорта. Оба варианта нас не устраивали, потому что непонятно, где именно во Дворце можно было разместить шахматный клуб (в министерстве тоже не смогли ответить на этот вопрос). А что касается девятого этажа здания на Пролетарской, то в Алтайском крае шахматами занимается много людей с ограниченными возможностями здоровья, и мы обязаны обеспечить им комфортный доступ к клубу. Как подниматься им на девятый этаж, если лифт ходит только до восьмого, также осталось неясным. На этот мой вопрос в ведомстве лишь развели руками, и повторюсь: других вариантов не предложили.

В итоге, когда создалась тупиковая ситуация, мы обратились в СМИ. Кроме этого, ведущие российские гроссмейстеры обратились с открытым письмом к губернатору Алтайского края с просьбой сохранить шахматный клуб в Барнауле. Также активную помощь в поиске нового помещения под клуб нам оказывала председатель попечительского совета Стелла Штань. Я лично объездил несколько помещений, которые предлагали и край, и город (уверен, что в Министерстве спорта Алтайского края даже не знают обо всех этих вариантах). И вот плодом всех этих усилий стало то, что мы нашли подходящий вариант, который потом, в течение полугода, юридически приводили в порядок. Окончательно бумаги о передаче помещения подписали только в конце мая. И курировал процесс оформления вице-премьер Иван Кибардин, которому я очень благодарен за помощь. Если бы не пристальное сопровождение этого процесса, мы в итоге могли бы и не получить помещение. Стоит отметить, что Министерство спорта снова было в стороне от процесса, я даже не уверен, что оно знало обо всех сложностях.

Министр заявил, что наша федерация просила 20 миллионов рублей на проведение серьёзного турнира без привлечения внебюджетных средств. Мне кажется, что министру следует встречаться с руководителями федераций, слушать их и, по возможности, помогать. Сейчас нет нормальной коммуникации. Думается, что по этой причине информация в интервью была представлена неверно. Возможно, она дошла до министра в неправильной форме. Как же было на самом деле? У нас была идея провести суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин в Барнауле. На организацию турнира было необходимо около 30 миллионов рублей. 15 миллионов из них мы готовы были привлечь из внебюджетных источников. Остальную сумму надеялись получить по линии министерства. Я лично встречался с Максимом Рябцевым, который курирует федерацию шахмат. Этот турнир планировалось провести в здании краевого музея, что дало бы бесплатное продвижение на весь мир одного из наших музеев (суперфинал транслируется на YouTube-канале на весь мир и в перерывах идёт рассказ о музее, в котором он проходит, – прим. ред.). То есть кроме 15 миллионов рублей внебюджетных средств мы предлагали, по сути, бесплатную пиар-кампанию для края. Но не получилось. И обидно даже не это, а то, что нашу федерацию представили исключительно как инициаторов с протянутой рукой. Надеюсь, что просто произошёл сбой в коммуникации Министерства спорта, а не умышленная подтасовка фактов.

Ну и раз Алексей Перфильев заявил, что он готов помогать федерациям, которые сами приносят какие-то средства, то я бы тоже хотел задать министру несколько вопросов. В июне 2021 года Федерация шахмат выиграла президентский грант на сумму около 2,5 миллиона рублей. Когда мы готовили заявку, нам нужны были письма поддержки. И если Министерство образования Алтайского края сумело оперативно предоставить такое письмо, то Министерство спорта такой возможности не нашло. Двух дней оказалось недостаточно, чтобы подписать его. То есть здесь нам не только денег родное министерство не добавило, оно даже не смогло подписать письмо поддержки.

Есть ещё ряд крупных проектов, которые мы ведём самостоятельно с привлечением внебюджетного финансирования, даже не обращаясь в Минспорт. Например, с 2016 года мы реализуем проект "Шахматы в школе" на территории Алтайского края за счёт выигранного гранта от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Объём принесённых в регион средств в рамках этого проекта уже превысил 5 миллионов рублей. Ежегодно мы проводим этап Рапид Кубка России по быстрым шахматам "Мемориал Рувима Кура", где затраты за счёт внебюджетных источников финансирования составляют от 800 тысяч до миллиона рублей на этап. И многое другое.

Так что мы стараемся максимально делать то, что от нас зависит, и мы открыты к диалогу. Думаю, что при объединении усилий, наших и Министерства спорта Алтайского края, возможен ещё более быстрый рост шахматного движения в регионе".

Горные лыжи и сноуборд

Алексей Перфильев подтвердил, что договор аренды между лыжным комплексом "Авальман" и школой по горным лыжам был расторгнут по его инициативе. Произошло это потому, что и школу, которая платит бюджетные деньги за аренду помещения у комплекса, и сам "Авальман" возглавляет один и тот же человек – Сергей Кизилов. По мнению Перфильева, ситуация, когда человек сам себе платит аренду бюджетными деньгами, недопустима. Но возник вопрос: где этой зимой будут заниматься около 200 детей, увлекающихся горными лыжами? Вариантов решения проблемы министр пока не видит.



Цитата Алексея Перфильева из интервью:

"Получилось так, что руководитель сдавал сам себе комплекс в аренду. Это недопустимо. По сути, человек на себя оформлял бюджетные деньги, не поставив в известность нас. Я дал поручение куратору разобраться в этой истории. Разберёмся. Могу пообещать, что дети будут заниматься. Альтернативы "Авальману" у нас всё равно нет".

Ответ руководителя Федерации горных лыж и сноуборда Сергея Кизилова:

"В 2008 году руководство управления спорта Алтайского края открывало школу по горным лыжам и предложило мне её возглавить. Я тогда являлся соучредителем комплекса "Авальман", где проходили и проходят тренировки спортсменов по горнолыжному спорту и сноуборду. На момент открытия школы не было закона, что один и тот же человек не может совмещать эти две должности. Управление спорта согласовало мою кандидатуру. Вопросов к моему совмещению не было ни у прокуратуры, ни у других надзорных органов, а за время существования школы проходили неоднократные проверки Счётной палаты, комитета администрации по финансам, управления образования.

А в этом году надзорные органы при очередной проверке заявили, что есть конфликт интересов и нужно согласование учредителя – Министерства спорта Алтайского края. Прокуратурой Центрального района Барнаула для устранения данного нарушения было предложено согласовать договор аренды с учредителем школы. Мы несколько раз встречались с заместителем министра Максимом Рябцевым, но он не захотел подписывать согласование. В ведомстве увидели коррупционную схему и конфликт интересов в этой истории. Хотя при более детальном рассмотрении предписания прокуратуры данное нарушение устраняется согласованием с учредителем – Минспортом.

Сегодня горнолыжные комплексы работают в рамках государственно-частного партнёрства. Львиную долю расходов для создания оптимальных условий тренировок на склонах компенсируют школам их собственники. Суммы исчисляются не одним миллионом рублей.

Комплексы "Авальман" и "Благодать" берут самую низкую арендную плату – в 2-2,5 раза ниже, чем в любом другом регионе СФО, за счёт личных договорённостей с собственниками комплексов. Но этот факт Министерством спорта проигнорирован. Руководство Федерации горнолыжного спорта Алтайского края всеми силами помогает спортсменам. Сейчас в школе занимаются около 200 детей. Мы привлекаем внебюджетные средства, но, видимо, Министерству спорта данную ситуацию решать и искать совместный выход не интересно.

Мы составили новый договор об аренде комплекса, но его не согласовали, сославшись на те же формулировки и неправильную трактовку закона.

70 лет на склонах комплекса проходили тренировки и соревнования горнолыжников и сноубордистов. Наша федерация – одна из лучших в России. У нас за плечами проведение ежегодных стартов, таких как этапы Кубка России, Кубок губернатора Алтайского края, всероссийские детские старты по горнолыжному спорту и сноуборду. Только на зимних Олимпиадах 2014 и 2018 годов работали 30 наших алтайских судей. На Олимпийских играх в Пекине в 2022 году также планируется участие пяти судей из Алтайского края. На каком-то этапе в сборной страны выступало пять воспитанников школы "Горные лыжи". В 2015 году Андрей Соболев стал чемпионом мира по сноуборду и обладателем общего зачёта Кубка мира. В этом году воспитанница школы Таисия Форьяш стала бронзовым призёром Кубка Европы и трёхкратной чемпионкой России. На сегодняшний день воспитанники школы формально на улице. И сейчас Министерство спорта рискует похоронить всё, чего мы достигли за это время".

Хоккей с мячом

Министр отметил, что в последние годы в некоторых видах спорта (особенно в баскетболе и хоккее) команды Алтайского края добиваются хороших результатов. Однако в барнаульском клубе по хоккею на траве "Коммунальщик" ситуация катастрофическая: деньги, выделенные на весь сезон, закончились уже в мае. Воспитанники школы "Коммунальщика" не смогли съездить на спартакиаду в Азов. Выделять дополнительные суммы Алексей Перфильев смысла не видит, так как уверен, что проблема в руководстве федерации, которая не умеет грамотно распоряжаться бюджетными средствами. "Нужно распоряжаться деньгами по-хозяйски", – сказал министр.

Цитата Алексея Перфильева из интервью:

"Перед началом прошлого сезона я спрашивал Владимира Кобзева, на сколько нужно поднять бюджет, чтобы взять медали. Он ответил – 3%. Сделал. Но медалей никто так и не выиграл. Понимаю, что ситуация в "Коммунальщике" – труба. Поэтому и вёл переговоры с Юрием Гатиловым, чтобы он вошёл в управление клубом. Мы школу держим, но результата пока нет. А к нам приходят представители других федераций и тоже просят".

Ответ президента и главного тренера клуба "Коммунальщик" Владимира Кобзева:

"В начале 2018 года мы встречались с министром. Он согласился выделить нам дополнительно три миллиона, но с условием, что мы займём третье место. Из этой суммы 1,5 миллиона забрали на спортивную школу "Коммунальщика", где занимаются дети. На остальные деньги я три года и живу. В прошлом сезоне несколько ведущих девочек получили серьёзные травмы, в обойме осталось только 10 игроков. Поэтому в тройку войти не получилось. Держимся из последних сил. Помогают мои друзья по бизнесу. Мальчики из спортивной школы "Коммунальщика" смогли попасть в финал спартакиады в Азове. Девочки должны были отправиться туда же с 10 по 20 августа, но денег им не нашли. В итоге не смогли принести хорошее количество очков для федерации. Пришлось написать письмо руководству спартакиады, что не можем отправить команду из-за ситуации с коронавирусом. У нас единственная подобная команда за Уралом! Удивительно, что министр Алексей Перфильев считает, что я не умею руководить. Верчусь, как могу, чтобы привлечь частные средства. Помогает Юрий Гатилов. Но министр считает почему-то иначе и говорит об этом в интервью".

Плавание

Министр спорта охарактеризовал большинство видов спорта в регионе как "средневековье". Причём, по его словам, до его прихода было ещё хуже. Если баскетбол и хоккей сейчас выбираются из этого состояния, то у Федерации плавания дела обстоят совсем плохо. Бассейн "Обь" находится в ужасном состоянии и его необходимо ремонтировать. Но для этого сначала нужно выкупить спорткомплекс "Обь" у Крайсовпрофа, который, по мнению министра, не заинтересован в его судьбе.

Цитата Алексея Перфильева из интервью:

"Там, куда мы вошли – хоккей и баскетбол, – изменения уже есть. Доберёмся и до "Оби". Объект без поддержки Минспорта будет только хиреть. Возможно, привлечём бизнес. Руки пока не дошли. Я понимаю, что ещё лет пять-десять "Обь" в таком виде может работать, а дальше его придётся закрывать на ремонт. Не забывайте, что 49% акций бассейна владеет Крайсовпроф. Там не очень заинтересованы в судьбе "Оби". Думаю, для начала государству нужно выкупить спортивный объект, а потом для него искать инвестора".

Ответ вице-президента Федерации плавания Алтайского края Александра Звягинцева:

"Интервью министра сильно задело ветеранов спорта Алтайского края. Неприятно было слышать некоторые высказывания. Особенно не понравилось заявление господина Перфильева, что он пришёл в отрасль, когда спорт находился в состоянии "средневековья". Это не так. В Алтайском крае существуют богатые спортивные традиции, в том числе и в плавании. Сегодня у нас вторая по численности школа олимпийского резерва в регионе, в ней занимаются 820 детей. Воспитанники показывают хорошие результаты, занимая призовые места на первенстве Европы, чемпионатах и первенствах России, спартакиадах учащихся и молодёжи.

Однако это всё происходит больше вопреки. До прихода Перфильева, например, был капитально отремонтирован бассейн "Заря", построено ещё пять новых в городах края. При нынешней команде министра за три года для плавания сделано ничтожно мало. Такое ощущение, что этот вид спорта ему не интересен, хотя плавание является одним из базовых видов спорта в регионе. Он преподнёс в интервью, что федерация не работает. Но как это делать, если невозможно даже встретиться с Алексеем Анатольевичем? У нас нет диалога с ним.

До Перфильева был возведён лучший спортивный комплекс "Победа", где сейчас играют команды мастеров. Были реализованы передовые идеи развития спорта в регионах: создано училище олимпийского резерва, краевой спортивный клуб, тренеры и спортсмены получали различные субсидии, участвовали в конкурсе "Лучший детский тренер". И таких успехов было много.

Да, к сожалению, не удалось приступить к реконструкции бассейна "Обь" в Барнауле. Это наша боль. Из-за пандемии выручка комплекса резко упала. Но даже в таких условиях мы стараемся работать, проводить ремонты помещений и технологического оборудования. А что сделал господин Перфильев за три года в качестве министра? В командах БК "Барнаул" и "Динамо-Алтай", например, не играют местные воспитанники, хотя нам ставят их в пример. Для чего тогда работают созданные школы олимпийского резерва?

В интервью прозвучала правильная мысль министра, что необходимо выкупать у Крайсовпрофа долю в спорткомплексе "Обь". Нельзя разбрасываться такими объектами, ведь здесь базируются четыре краевых спортивных школы. Его реконструкция будет стоить дешевле, чем строить для этих школ бассейн и спортивные залы с нуля. Внешне, возможно, спорткомплекс находится не в лучшем состоянии, но внутри всё не так плохо, как говорит Алексей Перфильев".