Пловец из Бийска Роман Жданов завоевал золото Паралимпиады с мировым рекордом

Пловец из Алтайского края Роман Жданов занял первое место в заплыве на 50 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Более того, спортсмен установил новый мировой рекорд на этой дистанции, побив предыдущее достижение ровно на секунду.

Жданов выступает в классе SB3. Роману удалось преодолеть дистанцию за 46,49 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Энфрему Морелли и составлял 47,49 секунды.

Серебро в заплыве досталось испанцу Мигелю Луке (+2,59), а бронза Такаюки Судзуки из Японии (+2,83). Кстати, еще один россиянин Максим Емельянов стал пятым на дистанции, отстав от чемпиона на 4,14 секунды.

Алтайского спортсмена уже успел поздравить в соцсетях губернатор края Виктор Томенко. Отметил он и тренера Елену Соколову, которая готовила Жданова к соревнованиям.

"Это большое событие для алтайского спорта, для всех российских болельщиков!" — написал губернатор.

Золото Жданова стало вторым для российской сборной на Паралимпиаде-2020 в Токио. Напомним, первую главную награду команде принесла пловчиха Валерия Шабалина на дистанции 100 метров. Кроме того, еще одно золото для страны завоевала Анастасия Гонтарь в плавании на дистанции 50 м вольным стилем. Таким образом, у России уже пять медалей — три золотых и две бронзовых.