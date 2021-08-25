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Предполагаемый убийца девочки в Тюмени работал в полиции

, ИА "Амител"
Мужчина недолгое время служил в спецназе

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени прежде служил в полиции. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на источник. По его словам, мужчина проработал в правоохранительных органах недолго. Уточняется, что он был спецназовцем.

Следователи ждут результатов экспертизы ДНК, после чего будет принято решение о статусе подозреваемого. В его квартире в ходе обыска обнаружены следы на ковре и провод, похожий на тот, которым была связана найденная девочка.

Подозреваемый расправился с ребёнком в первые сутки после её исчезновения. В момент совершения преступления мужчина мог быть в состоянии опьянения. О нём известно, что ранее не судим, занимался изготовлением мебели. Жил в соседнем пансионате – именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.


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