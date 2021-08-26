Популярность льготной ипотеки в Алтайском крае снижается, тенденция будет характерна и в ближайшее время. Об этом со ссылкой на замглавы управления Росреестра по региону Елену Бандурову пишет "Интерфакс".

"После 1 июля мы наблюдаем снижение регистрации льготной ипотеки на фоне роста ипотеки в целом", – отметила Бандурова. Причиной, по её словам, стало то, что у застройщиков закончились "самые ходовые" квартиры эконом-класса, которые интересуют дольщиков. Кроме того, удорожание стройматериалов спровоцировало рост цен на новостройки. "Это тоже не очень интересно теперь потенциальным заёмщикам. И теперь крен пошёл с первичного на вторичный рынок, на который льготная ипотека не распространяется", – резюмировала замглавы управления.

По итогам первого полугодия 2021 года Росреестр отмечал рост заявлений о регистрации всех категорий ипотеки в Алтайском крае в 1,2 раза. Было зарегистрировано порядка 33,5 тысячи обращений. Из них на льготную ипотеку под 6,5% годовых пришлось 925 заявлений, на сельскую ипотеку под 3% годовых – 121.