Умер легендарный алтайский оператор Юрий Мартынов. Он болел коронавирусом

Известный алтайский режиссёр и оператор Юрий Мартынов скончался в Барнауле. Об этом сообщается на сайте "Вести Алтай", где телевизионщик проработал всю жизнь. Оператор перенёс операцию, однако на фоне коронавируса начались осложнения. Коллеги выражают соболезнования в связи с его смертью. В журналистской среде Мартынова всегда называли "дядей Юрой".

"Юрочка" – для старшего поколения телевизионщиков, "дядя Юра" – для молодых, которые любили работать с ним, потому что энергией и позитивом он делился щедро со всеми, и мог фору дать более юным представителям своей профессии. Если нужно для красивого кадра, для хорошей авторской идеи, то для него не существовало сложностей или ограничений по времени", – говорится на сайте "Вести Алтай".

Юрий Мартынов был одним из старейших и заслуженных работников ГТРК, в прошлом году ушёл на пенсию, но продолжал снимать фильмы.

"Для Юрия Мартынова важным было проникнуть в суть того, что хочет сказать автор: будь то документальный фильм или просто сюжет для выпуска новостей. Он по-настоящему переживал за результат, был готов работать в самых сложных условиях, снимать дубли, пока не добьётся нужной в кадре композиции, игры света, эмоций героев. Он был неравнодушен к ним, мог поддержать, поспорить, потому его запоминали и первые лица края, и простые люди, истории о жизни которых он обожал снимать. Он был готов ехать за сотни километров ради, например, интервью на закате, если идея фильма ему нравилась, если это было о душе, о вере, о настоящем", – вспоминает о Мартынове журналистка и ведущая ГТРК "Алтай" Ася Майорова.

Место и время прощания с известным оператором станут известны позже.

Редакция amic.ru выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Юрия Мартынова.

На YouTube можно посмотреть одни из последних больших работ режиссёра – "Иконы", "Переселенцы" и "Старообрядцы".