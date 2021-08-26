Путин поздравил алтайского спортсмена с золотом на Паралимпиаде

Российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму бийскому пловцу Роману Жданову, который завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд, – написал президент. – Этот успех искренне разделяют с Вами тренеры-наставники, родные и Ваши болельщики".
Ранее пловца поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что победа бийчанина – это большое событие для алтайского спорта и для всех российских болельщиков.
Напомним, что алтайскому спортсмену удалось побить мировой рекорд ровно на секунду. Жданов преодолел дистанцию за 46,49 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Энфрему Морелли и составлял 47,49 секунды.
Комментарии
У этих тварей наверное рука не поднимается российских параолимпийцев в допинге обвинить. Побаиваются высшего суда. Хотя может еще не вечер
это же Вин Дизель)
Молодец Роман ! Поздравляем !
Роман, поздравляю с победой!!!
Интересно, ведь условия подготовки на порядок хуже западных, а он всех порвал. Природная сила, рождающихся в Алтайском крае?
МОЛОДЕЦ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
Молодец ! Гордимся !
Пусть денег побольше дадут, они лишними не будут