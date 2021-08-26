Путин поздравил алтайского спортсмена с золотом на Паралимпиаде

Российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму бийскому пловцу Роману Жданову, который завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"В соревнованиях по плаванию на 50-метровой дистанции брассом Вы ярко и убедительно проявили свои лидерские качества, характер и волю, заслуженно стали не только обладателем высшей награды XVI Паралимпийских летних игр, но и установили новый мировой рекорд, – написал президент. – Этот успех искренне разделяют с Вами тренеры-наставники, родные и Ваши болельщики".

Ранее пловца поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что победа бийчанина – это большое событие для алтайского спорта и для всех российских болельщиков.

Напомним, что алтайскому спортсмену удалось побить мировой рекорд ровно на секунду. Жданов преодолел дистанцию за 46,49 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Энфрему Морелли и составлял 47,49 секунды.