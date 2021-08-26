Мощная пыльная буря накрыла трассу Барнаул – Бийск

Автолюбители сообщают о пыльной буре, накрывшей трассу Барнаул – Бийск. Фотографию опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, из-за неблагоприятного природного явления на дороге существенно снижена видимость. В связи с этим водителям рекомендуют быть особенно внимательными.
На снимке видно, что при движении видимость немногим больше десятка метров. В случае внезапного появления препятствия на дистанции автомобилист едва ли успеет остановить транспортное средство.
Комментарии
Это не природное явления, это явление рукотворное.
Это Тьма Египетская
Нужно довырубать всю растительность.. пусть все песком покроется.
26.08.2021 14:41
Виктор
"Это Тьма Египетская"
намекаете?
"автомобилист едва ли успеет остановить транспортное средство".., умный автомобилист - успеет! Когда видимость "до горизонта" можно и 150-160 км/час, но при плохой видимости - скорость надо соизмерять с расстоянием требуемым до полной остановке транспортного средства. А самое главное - врубить всю иллюминацию на своем авто, чтобы не быть тенью в полумраке!
Это дело Путинских рук.
26.08.2021 15:05
- гость -
Это дело Путинских рук.
АБОРИГЕН у нас "специалист" по президентскому вмешательству во все его бытовые проблемы))
умный автомобилист - успеет!
Да, уж...
Думать нужно ещё и за того дурака, который едет сзади вас!
проезжавшие бают, что солома на полях горит.
"На снимке видно, что при движении видимость немногим больше десятка метров."
А я вижу что видимость более 100 метров. У меня хорошее зрение, я вижу два встречных грузовика. А писатель этой заметки, похоже, и первого не может разглядеть. 10 метров же