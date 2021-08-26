Мощная пыльная буря накрыла трассу Барнаул – Бийск

Автолюбители сообщают о пыльной буре, накрывшей трассу Барнаул – Бийск. Фотографию опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, из-за неблагоприятного природного явления на дороге существенно снижена видимость. В связи с этим водителям рекомендуют быть особенно внимательными.

На снимке видно, что при движении видимость немногим больше десятка метров. В случае внезапного появления препятствия на дистанции автомобилист едва ли успеет остановить транспортное средство.