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Новости

Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле

, ИА "Амител"
Он позволит переходить дорогу между противоположными углами перекрёстка
Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. Там же установили дополнительные пешеходные светофоры, говорится в сообщении мэрии краевой столицы.

Новинку в горадминистрации связали с тем, что на этом участке фиксируется интенсивное движение пешеходов со всех направлений, поскольку рядом расположены учебные заведения и общежития. Такая разметка позволит более удобно переходить через дорогу.

"Пока это первый диагональный пешеходный переход в городе, однако в дальнейшем будут исследоваться и другие участки, где возможно применение таких переходов", – рассказали в мэрии.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2021 15:39
- гость -

Балтийская -Шумакова - там первый

26.08.2021 15:39
- гость -

Пока это первый диагональный пешеходный переход в городе

нуну... думайте так и дальше

26.08.2021 15:40
Виктор

Такой ещё на пересечении Социалистического-Строителей нужен

26.08.2021 15:41
Кока-кольщик

Балтийская - Шумакова, давно пора!

26.08.2021 15:41
гiсть

не повезет тому пешеходу, который не успеет на зеленый перейти

26.08.2021 15:42
- гость -

Такой ещё на пересечении Социалистического-Строителей нужен


Да, где трамвайная остановка.

26.08.2021 15:43
- гость -

давно пора!
есть уже с десяток лет

26.08.2021 15:49
АБОРИГЕН

26.08.2021 15:39
- гость -
Там ходят по диагонали, но по факту его нет.

26.08.2021 15:55
- гость -

А когда построят пешеходный переход который нужно переходить задом наперед или боком? А что правила дорожного движения теперь не актуальны? Там черным по белому написано, что пешеходный переход необходимо под прямым углом переходить, а не наискось.

26.08.2021 15:56
- гость -

А вот аллея на Ленинском. Ведь между отрезками этой аллеи нет пешеходных переходов через перпендикулярные Ленинскому улицы, а народ там прет и на великах ездит.

26.08.2021 15:58
- гость -

А что правила дорожного движения теперь не актуальны? Там черным по белому написано, что пешеходный переход необходимо под прямым углом переходить, а не наискось.


пункт ПДД в студию!

26.08.2021 16:00
- гость -

но по факту его нет.
есть сходите посмотрите, а если нет разметки это не значит что его нет

26.08.2021 16:14
- гость -

>> если нет разметки это не значит что его нет

Вот как раз это и означает, что его НЕТ

26.08.2021 16:26
- гость -

Да вы что! Лет десять уже, как этот переход существует! И светофоры там настроены соответствующим образом. Опомнились, называется!)))

26.08.2021 16:45
Лещ

еще бы делать улицы гоорда а не гоночные трассы

26.08.2021 17:07
Змей

Диагональные пешеходные переходы - это хорошо. Главными достоинствами такого перехода является то, что такой переход удобен и безопасен для пешехода, человека никогда не собьёт поворачивающая машина, переход хорошо просматривается. Через такие переходы можно ездить и велосипедистам, не спешиваясь. Сплошные плюсы

26.08.2021 17:18
- гость -

26.08.2021 15:41
гiсть
не повезет тому пешеходу, который не успеет на зеленый перейти
-------------
Водители подождут, пока пешеход завершит переход. По ПДД обязаны это делать.

26.08.2021 18:05
- гость -

26.08.2021 17:07
Змей

Дмитрий Медведев? Почему змей?

26.08.2021 19:08
- гость -

Тут простой то страшно переходить, все несутся, а на такой тем более не ногой.

26.08.2021 19:42
гостья

26.08.2021 15:56
- гость -, потому, что ПДД изменили не так давно. раньше можно было так переходить, сейчас нет, но об этом мало кто знает, (голосом И. Прокопенко)

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