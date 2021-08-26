Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. Там же установили дополнительные пешеходные светофоры, говорится в сообщении мэрии краевой столицы.
Новинку в горадминистрации связали с тем, что на этом участке фиксируется интенсивное движение пешеходов со всех направлений, поскольку рядом расположены учебные заведения и общежития. Такая разметка позволит более удобно переходить через дорогу.
"Пока это первый диагональный пешеходный переход в городе, однако в дальнейшем будут исследоваться и другие участки, где возможно применение таких переходов", – рассказали в мэрии.
Комментарии
Балтийская -Шумакова - там первый
Пока это первый диагональный пешеходный переход в городе
нуну... думайте так и дальше
Такой ещё на пересечении Социалистического-Строителей нужен
Балтийская - Шумакова, давно пора!
не повезет тому пешеходу, который не успеет на зеленый перейти
Такой ещё на пересечении Социалистического-Строителей нужен
Да, где трамвайная остановка.
давно пора!
есть уже с десяток лет
26.08.2021 15:39
- гость -
Там ходят по диагонали, но по факту его нет.
А когда построят пешеходный переход который нужно переходить задом наперед или боком? А что правила дорожного движения теперь не актуальны? Там черным по белому написано, что пешеходный переход необходимо под прямым углом переходить, а не наискось.
А вот аллея на Ленинском. Ведь между отрезками этой аллеи нет пешеходных переходов через перпендикулярные Ленинскому улицы, а народ там прет и на великах ездит.
А что правила дорожного движения теперь не актуальны? Там черным по белому написано, что пешеходный переход необходимо под прямым углом переходить, а не наискось.
пункт ПДД в студию!
но по факту его нет.
есть сходите посмотрите, а если нет разметки это не значит что его нет
>> если нет разметки это не значит что его нет
Вот как раз это и означает, что его НЕТ
Да вы что! Лет десять уже, как этот переход существует! И светофоры там настроены соответствующим образом. Опомнились, называется!)))
еще бы делать улицы гоорда а не гоночные трассы
Диагональные пешеходные переходы - это хорошо. Главными достоинствами такого перехода является то, что такой переход удобен и безопасен для пешехода, человека никогда не собьёт поворачивающая машина, переход хорошо просматривается. Через такие переходы можно ездить и велосипедистам, не спешиваясь. Сплошные плюсы
26.08.2021 15:41
гiсть
не повезет тому пешеходу, который не успеет на зеленый перейти
-------------
Водители подождут, пока пешеход завершит переход. По ПДД обязаны это делать.
26.08.2021 17:07
Змей
Дмитрий Медведев? Почему змей?
Тут простой то страшно переходить, все несутся, а на такой тем более не ногой.
26.08.2021 15:56
- гость -, потому, что ПДД изменили не так давно. раньше можно было так переходить, сейчас нет, но об этом мало кто знает, (голосом И. Прокопенко)