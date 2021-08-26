Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. Там же установили дополнительные пешеходные светофоры, говорится в сообщении мэрии краевой столицы.

Новинку в горадминистрации связали с тем, что на этом участке фиксируется интенсивное движение пешеходов со всех направлений, поскольку рядом расположены учебные заведения и общежития. Такая разметка позволит более удобно переходить через дорогу.

"Пока это первый диагональный пешеходный переход в городе, однако в дальнейшем будут исследоваться и другие участки, где возможно применение таких переходов", – рассказали в мэрии.