Барнаулец подарил мошенникам почти миллион в надежде спасти деньги

31-летний мужчина из Барнаула лишился 948 тысяч рублей после звонка мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Он рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.
Собеседник сообщил барнаульцу, что мошенники пытаются оформить на него кредит, и чтобы это предотвратить, необходимо снять со счёта все деньги и перевести на другой. Мужчина не усомнился в словах звонившего и перевёл 195 тысяч рублей на продиктованный ему счет.
"Следом позвонил мужчина и сообщил, что ведётся расследование подобных преступлений и для оказания помощи в поимке мошенников клиенту банка необходимо оформить кредит", – уточнили в ведомстве.
В итоге по указанию звонившего заявитель оформил заём на 753 000 рублей и перевёл все деньги мошенникам.
По факту обращения правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".
Комментарии
Откуда????
Откуда у дурачков деньги?
Ну 195 тыр - не великие богатства.
А дальше кредит в 750 тыр - а у банков такого добра завались.
А дальше всё очень просто.
Потерпевший является чуть ли не соучастником, так как самостоятельно переводил деньги, диктовал свои данные, диктовал коды из СМСок (что банком приравнивается чуть ли не к электронной подписи) и т.д. и т.п.
И выход простой - банкротство физ.лица, т.е., буквально, признание своей вины, но отказ от выплаты своих долгов.
26.08.2021 17:58
- гость -, присоединяюсь к вопросу!
как вариант, банки сами задействованы в схеме. оттуда и деньги. кто просто так даст дурачку кредит почти лям?
26.08.2021 17:58
- гость -
Откуда????
Откуда у дурачков деньги?
вы новость читали вообще?
*перевёл 195 тысяч рублей* это великие деньги? *оформил заём на 753 000 рублей* - итог сей истории - лох не мамонт (с)