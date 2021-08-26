Барнаулец подарил мошенникам почти миллион в надежде спасти деньги

31-летний мужчина из Барнаула лишился 948 тысяч рублей после звонка мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Он рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Собеседник сообщил барнаульцу, что мошенники пытаются оформить на него кредит, и чтобы это предотвратить, необходимо снять со счёта все деньги и перевести на другой. Мужчина не усомнился в словах звонившего и перевёл 195 тысяч рублей на продиктованный ему счет.

"Следом позвонил мужчина и сообщил, что ведётся расследование подобных преступлений и для оказания помощи в поимке мошенников клиенту банка необходимо оформить кредит", – уточнили в ведомстве.

В итоге по указанию звонившего заявитель оформил заём на 753 000 рублей и перевёл все деньги мошенникам.

По факту обращения правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".