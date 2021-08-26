В аэропорту Кабула произошёл взрыв

У ворот аэропорта Кабула произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, точных данных о погибших и пострадавших пока нет. По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник.

Ранее 26 августа, как сообщает AP, западные страны предупредили о возможной террористической атаке на аэропорт Кабула, куда стеклись тысячи людей в надежде успеть покинуть Афганистан в последние дни эвакуации.

Великобритания заявила днём, что атака может произойти в течение нескольких часов. Людей призывали избегать района аэропорта. Появлялись сообщения об угрозе взрыва террориста-смертника.