Филипп Киркоров прилетел на Алтай и удивился местным коровам

Певец Филипп Киркоров пришёл в восторг от встречи со стадом коров на трассе в Республике Алтай. Известный исполнитель прилетел, чтобы выступить на дне рождения блогера Елены Блиновской, который отмечали в одном из алтайских отелей.

При этом на видео, снятом Киркоровым для сторис в своём Instagram, он совершил типичную для гостя региона ошибку, перепутав Алтайский край с Горным Алтаем.

При этом в одном из мест исполнитель вышел из машины, чтобы сняться на улице. Это запечатлели местные жители.

Напомним, что музыкант выступил на вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Елены Блиновской. Кроме него там побывали Ксения Собчак, Иван Ургант и другие знаменитости.