Барнаулец хотел проучить водителя и спровоцировал ДТП в центре города

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о курьёзной аварии в центре города. Столкновение произошло 26 августа на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодёжной.

Водитель белого внедорожника оказался недоволен тем, что седан во время движения слишком близко подъехал к нему. Горожанин решил проучить незнакомца и попытался подрезать его в ответ.

В результате внедорожник занесло, и он устроил ДТП прямо на перекрёстке.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что две девочки серьёзно пострадали в Бийске в результате наезда иномарки. Школьницам оказали медицинскую помощь. Потребовалась госпитализация.