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Барнаулец хотел проучить водителя и спровоцировал ДТП в центре города

, ИА "Амител"
Сам "учитель" в аварии и пострадал

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о курьёзной аварии в центре города. Столкновение произошло 26 августа на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодёжной.

Водитель белого внедорожника оказался недоволен тем, что седан во время движения слишком близко подъехал к нему. Горожанин решил проучить незнакомца и попытался подрезать его в ответ.

В результате внедорожник занесло, и он устроил ДТП прямо на перекрёстке.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что две девочки серьёзно пострадали в Бийске в результате наезда иномарки. Школьницам оказали медицинскую помощь. Потребовалась госпитализация.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.08.2021 09:08
- гость -

Было бы 10 полос.

27.08.2021 09:11
- гость -

Подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

что тут можно уточнять? имбецил устроил ДТП

27.08.2021 09:12
Виктор

Я думаю, каждый не раз видел таких дорожных учителей и воспитателей. Вот чего не хватает таким людям?

27.08.2021 09:16
гость

и попытался подрезать его в ответ.
В результате внедорожник занесло, и он устроил ДТП прямо на перекрёстке

Какая хорошая новость. Интересно сам имбецил в результате чему-нибудь научился

27.08.2021 09:19
- гость -

ниче не понятно.
очевидно одно - дорога не место для учебы! отобрать права и пусть пересдает.
учителя, блин

27.08.2021 09:23
- гость -

Вообще не пойму, в чем проблема? Что так задело нежные чувства водителя беленького автомобиля? На мой характер, я бы отрулил немного левее и ориентируясь по ситуации (человек мог начать перестроение в мой ряд), если потребовалось бы коротко посигналить, обозначив, что ряд занят или притормозить и пропустить перестраивающегося. Зачем создавать себе головняк???

27.08.2021 09:25
- гость -


27.08.2021 09:16
гость
Сомневаюсь. Такие "учителя" потом доказывают свою "правоту" по принципу: "это ты виноват, а я белый и пушистый"

27.08.2021 09:34
- гость -

то же самое вечно на повороте налево у Первомайского. Одна из полос внезапно сужается, и водилам среднего ряда начинает казаться, что к ним подъезжают слишком близко. ну отрули на 20 см и будет всем счастье. Но нет, они едут в своих тазах, гордо задрав нос и вцепившись в руль : "Я ПРАВ! я еду в своей полосе"...ущербные водители и странная организация дорожного движения

27.08.2021 09:37
- гость -


27.08.2021 09:34
- гость -

Какого поворота налево? У какого Первомайского?

27.08.2021 09:43
- гость -

А чёрная жоповозка зачем подрезала внедорожник, когда залазила на его полосу обгоняя автобус

27.08.2021 09:45
гiсть

не понял, с кем он столкнулся. на видео не видно
на красноармейском вообще левые ряды в нескольких местах сужаются, там легковая машина не умещается (в этом месте,(хотя в левом ряду никого не было, учитель мог бы и его проучить) и в районе первомайского точно)

27.08.2021 09:46
гiсть

А чёрная жоповозка зачем подрезала внедорожник, когда залазила на его полосу обгоняя автобус
---
никого он не подрезал, и автобус он не обгонял (где тут полоса встречного движения?)

27.08.2021 09:50
Лёха

Я бы вообще запретил коробки-автомат, они провоцируют водителя во время управления пользоваться смартфонон. Вот здесь водитель явно разговаривал по смартфону поэтому он вообще никого не учил, он просто отвлёкся от управления.

27.08.2021 09:52
- гость -


27.08.2021 09:43
- гость -
Вот с этого и начинается: аааа меня прижали... поеду покажу ему... у меня пися длиннее... А всего то и надо было отрулить немного левее, видно же, что темненький опережает автобус.

27.08.2021 10:01
гость

Так у него машина больше, значит он круче, не? А может он чиновник, который больше украл? Или полицейский, но туповатый

27.08.2021 10:12
- гость -

27.08.2021 09:43
- гость -
Ну вот, еще одного потенциального учителя подвезли. Автобус стоял на остановке, это теперь проезд мимо стоящего ОТ считается обгоном? Водитель белого авто - сам себе злобный Буратино) Из крайнего левого в крайний правый перестроился так, что в него въехали. Молодец) Зато научил, да.

27.08.2021 10:16
- гость -

27.08.2021 09:12
Виктор
Я думаю, каждый не раз видел таких дорожных учителей и воспитателей. Вот чего не хватает таким людям?
____
Сантиметров? А, если серьезно, в большинстве своем это комплекснутые люди с проблемами. И всячески демонстрируют это окружающим. Тут только ДДД, и пожалеть ущербных. Порадоваться за себя, что у себя нет таких проблем.

27.08.2021 10:25
АБОРИГЕН

27.08.2021 09:12
Виктор
Очевидно же. Мозгов и воспитания. В отличии от ведра с болтами этого за деньги не купишь.

27.08.2021 10:35
Гость

Лишить прав учителя и отправить на психиатрическое освидетельствование!!! Таким место у психиатра, а это не лечится! Права отобрать по причине псих заболевания

27.08.2021 10:38
Гость

Таких учителей наказывать надо показательно жёстко , а не как отштань! Развелось психов!

27.08.2021 10:46
Белый прав

Надо было его ещё на остановке к автобусу прижать, шоб не ёрзал по дороге и аварийную ситуацию не создавал.

27.08.2021 10:49
гость

Надо было его ещё на остановке к автобусу прижать

Он и хотел прижать, ссыканул сплошную пересечь, был бы виноват

27.08.2021 11:12
- гость -

27.08.2021 10:49
гость
Ну да, а на перекрестке он, конечно, не через сплошную поехал. И там он, конечно, будет прав. Л - логика.
27.08.2021 10:46
Белый прав
Замечательно. То есть для вас такое вот перестроение через все ряды и оттормаживание на перекрестке - это нормально? Да вас, батенька, надо прав лишать пожизненно. А то, глядишь, скоро поперек полос туда-сюда ездить начнете с криками, что так и надо.

27.08.2021 11:16
- гость -

на каждого учителя найдется другой учитель

27.08.2021 11:35
гость

27.08.2021 11:12
- гость -

И на перекрестке если он через сплошную поехал будет не прав. Сначала ссыканул, потом решился. А может на перекрестке просто затупил, что нарушает. Там походу ума не сильно много. Размер машины иногда говорит о минимуме ума, так бывает

27.08.2021 11:45
гiсть

о, как интересно. сплошная на перекрестке))))

27.08.2021 11:49
гость

Сплошная, как правило, перед перекрестком. Метров за 20. Почти стопудово там была

27.08.2021 12:01
- гость -

27.08.2021 11:35

Размер машины иногда говорит о минимуме ума, так бывает


Кто тебе этих глупостей сказал? Большой размер говорит, что перед тобой серьёзный и уважаемый человек. И тебе надо как минимум брызнуть в сторону и не шуршать своим ведром под ногами.

27.08.2021 12:02
- гость -

27.08.2021 11:45
гiсть
Да перед, конечно. Как раз в месте его перестроения. Он еще и перед машиной во втором ряду наискосок проехал) По сравнению с тем, что сделал тот, кого он кинулся "учить" - не ай-яй-яй ли?)))

27.08.2021 12:05
Размер не главное

Я вот тоже жене говорю, что больше не значит лучше. Она конечно соглашается, но как то загадочно улыбается. Может говорю не убедительно?

27.08.2021 12:06
- гость -

Ну дак не вылазь в средний ряд, зачем ты лезешь в ряд, где едет другая машина ? Разметку то вообще видишь или как обычно в шары долбишься ? У тебя препятствие в полосе, ты не можешь проехать без заезда в соседний ряд - пропускай, как окно будет - сдвинешься и проедешь. Дак нет же, ты с тупой мордой будешь лезть, зажимая того кто спокойно едет по своему ряду. Терпеть не могу таких тупых уродов, одному такому уже морду разбил именно в этом месте, тоже вылез из машины и стал быковать. После тычка в рыло он что-то сразу заткнулся и пошел учить ПДД.

27.08.2021 12:06
- гость -

27.08.2021 12:01
- гость -
Размер машины не говорит вообще ни о чем. Кто-то на такой машине подчеркнуто соблюдает правила и уважительно относится ко всем, в том числе к велосипедистам, едущим по правилам. А кто-то ... ну вот как дядя на видео. Так таких и на отечественном автопроме немало.

27.08.2021 12:07
- гость -

27.08.2021 12:01
- гость -
Размер машины иногда говорит о минимуме ума, так бывает


Кто тебе этих глупостей сказал? Большой размер говорит, что перед тобой серьёзный и уважаемый человек. И тебе надо как минимум брызнуть в сторону и не шуршать своим ведром под ногами

Уважение по дефолту как приложение к большому авто не даётся! Уважение заслуживают!

27.08.2021 12:07
Агрессивная Реальность

27.08.2021 09:50
Лёха

Ты много маршруток на автомате видел? А маршрутчиков говорящих по телефону?

И по твоей логике тебе коечто отрезать надо, так как некоторых это провоцирует на всякого рода изнасилования....

27.08.2021 12:08
гость

27.08.2021 12:01
- гость -

Кто тебе этих глупостей сказал? Большой размер говорит, что перед тобой человек с маленьким размером. Из-за которого он комплексует. И тебе с таким размером надо как минимум брызнуть в сторону и не шуршать своим большим ведром с маленьким размером. Уверяю тебя сынок, если ты будешь быковать, тебя научат несмотря на твой размер

27.08.2021 12:16
гiсть

а, перед перекрестком которая - это не самая страшная сплошная. ее ВСЕ пересекают, когда машина в левом ряду включила левый поворотник (как правило уже после того, как загорелся зеленый, а не заранее - экономят лампочки). и такую машину приходится объезжать справа, чтобы проехать прямо. причем даже камера ГИБДД на светофоре за такое штраф не пришлет

27.08.2021 12:27
Павсекакий

ОБа хороши и заслужили. Тёмный щемился влево и даже поворотник не удослужился включить. Два оленя прлучают опыт.

27.08.2021 12:36
- гость -

Этот фонтан - ответ умникам из горадминистрации, которые утверждают " на основании зарубежного опыта", что сужение полос уменьшает количество ДТП. Получается, только не у нас. Занавес!

27.08.2021 14:40
гiсть

на черной - нормальный водитель. не должен он был поворотник включать, чтобы не вводить никого в заблуждение. он ехал в пределах своей полосы. белый психанул, добавил газа, когда черный ехал рядом с автобусом. когда они поровнялись, между черным и белым было много места, и черный чуть левее взял (только в этот момент он из своей полосы выехал). хотя белый психанул раньше, чем это произошло

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