Вор-эстет. На Алтае сельчанка украла пенсию соседки и купила себе картину со слонами

На Алтае сельчанка украла деньги у своей соседки и потратила их в сельском магазине. Об этом сообщили в региональном МВД.

По информации правоохранителей, злоумышленница вытащила из кармана 81-летней пенсионерки 14 тысяч рублей. К тому моменту, когда полицейские установили личность подозреваемой, она уже успела потратить средства на свои нужды. В частности, в сельском магазине женщина приобрела картину со слонами.

Злоумышленница дала признательные показания и пообещала сотрудникам полиции вернуть все похищенные денежные средства пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.