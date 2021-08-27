Вор-эстет. На Алтае сельчанка украла пенсию соседки и купила себе картину со слонами

На Алтае сельчанка украла деньги у своей соседки и потратила их в сельском магазине. Об этом сообщили в региональном МВД.
По информации правоохранителей, злоумышленница вытащила из кармана 81-летней пенсионерки 14 тысяч рублей. К тому моменту, когда полицейские установили личность подозреваемой, она уже успела потратить средства на свои нужды. В частности, в сельском магазине женщина приобрела картину со слонами.
Злоумышленница дала признательные показания и пообещала сотрудникам полиции вернуть все похищенные денежные средства пенсионерке.
Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
А есть фотография этой картины? Интересно, что такое — картина со слонами из сельского магазина
Оправдать. Женщина к прекрасному тянется, да и слоны животные приятные, с понятием.
А есть фотография этой картины?
За 14 тр картина маслом за чьей подписью?
27.08.2021 12:26
- гость -
"в частности" — помимо картины женщина на 14'000 купила и какие-то иные полезные на её взгляд вещи
но конкретизировали только слона, значит, самая крупная покупка.