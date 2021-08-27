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Самый результативный. Романенко подвёл итоги работы алтайского парламента за пять лет

, ИА "Амител"
Следующий состав АКЗС выберут в сентябре
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

27 августа во время заключительной сессии Алтайского Заксобрания VII созыва спикер краевого парламента Александр Романенко поблагодарил коллег за работу и подвёл итоги деятельности АКЗС за прошедшие пять лет. Как отметил Романенко, нынешний созыв стал самым результативным за всю историю краевого законотворчества по числу принятых документов – 583.

Спикер АКЗС обратил внимание, что за пять лет работы парламента бюджет края вырос с 82 млрд рублей до 140 млрд. При этом существенно увеличились не только поступления из федерального бюджета, но и собственные доходы. Романенко добавил, что это позволило направить дополнительные деньги на зарплаты бюджетникам. Система начисления зарплаты педагогам и медикам стала более прозрачной и справедливой. Благодаря настойчивости депутатов, считает председатель АКЗС, в разы выросло финансирование программы поддержки местных инициатив. За время работы созыва создано более 800 объектов этой программы. Александр Романенко напомнил, что депутаты также усовершенствовали систему налогообложения для предпринимателей. После этого стала более востребованной патентная система: в крае выдано более 22 тысяч патентов, объём поступлений приближается к 300 млн рублей.  

"После серьёзных обсуждений мы предусмотрели определённые компенсационные механизмы для граждан в связи с реализацией пенсионной реформы. Часть наших инициатив была в итоге услышана на федеральном уровне: в частности, сохранены выплаты к пенсии для сельчан, переехавших в городскую местность. Были приняты решения и организована работа по бесплатному питанию для детей. Принимались законы, направленные на продвижение здорового образа жизни. Был выработан новый механизм предоставления жилья детям-сиротам. Увеличена квота на приём на работу инвалидов. Мы серьёзно занимались проблемой выделения земли для многодетных. К сожалению, не все инициативы социального характера были реализованы в связи с ограниченными возможностями бюджета", – констатировал председатель Заксобрания.

Романенко отметил, что в период пандемии удалось не остановить работу и сохранить публичность парламентской деятельности. По его словам, в этом созыве депутаты расширили механизмы парламентского контроля. Также спикер поблагодарил все фракции: "Споров было немало, но ведь именно в них рождается истина. Надо только захотеть услышать и понять друг друга. Особенная благодарность – персонально всем коллегам-депутатам. У всех нас разные взгляды, разный жизненный и политический опыт. Но на всех нас возложена огромная общая ответственность – представлять интересы почти двух миллионов наших избирателей – жителей Алтайского края. И каждый из 68 депутатов своими идеями и действиями создаёт тот уникальный, многоголосный институт публичной власти, который зовётся парламентом".

В завершение председатель АКЗС отметил, что оценки деятельности парламента могут быть разными: "Но у каждого депутата останутся в памяти те вопросы, которые он смог решить, те люди, которым удалось помочь. А окончательную и самую справедливую оценку нам дадут люди. Будем надеяться, что опыт нашего созыва будет полезен для тех, кто придёт в парламент через месяц". Новому же созыву он пожелал "работать лучше, эффективнее, настойчивее – во благо жителей нашего родного края".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.08.2021 12:18
- гость -

Взгляды у нас действительно разные, кому война и мать родная. Пенсионеров кинули, многодетных, сирот тоже побрили, налоги задрали. Продуктивно поработали.

27.08.2021 12:24
- гость -

Еще забыл упомянуть, что ветеранам труда выплаты подняли с 615 до 640 рублей.

27.08.2021 12:27
- гость -


27.08.2021 12:18
- гость -

+100500

27.08.2021 12:40
гость

ветеранов труда отменят-это 25 рубликов сказали.

27.08.2021 13:07
Лёха

Ничего не могу утверждать, но как-то раз видел как Романенко встречали в покоях Губернатора молодые мускулистые бюджетники пикантной наружности. Я подумал или охранники, или сопровождающие лица.
А потом подумал, зачем ему охранники? Кто на него покусится то? А если сопровождающие лица он чего инвалид?

27.08.2021 13:19
- гость -

Хохол

27.08.2021 13:42
- гость -

Ни одного закона для простых граждан -Бабло надо делать!

27.08.2021 13:44
- гость -

Спикер АКЗС обратил внимание, что за пять лет работы парламента бюджет края вырос с 82 млрд рублей до 140 млрд.
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Повысили налоги безработным и пенсионерам, это и есть рост бюджета.

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