256 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 202 пациента, умер 21 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 421 человек, в том числе 4850 детей. Выздоровел всего 52 841 человек. Умерло 4600 человек.

По состоянию на 27 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2565 человек, а также 376 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 605, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.