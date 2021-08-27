Как прошла финальная сессия АКЗС седьмого созыва. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
27 августа прошла заключительная сессия Алтайского Заксобрания VII созыва. Краевые депутаты сегодня много спорили, смеялись, шутили и даже признавались в любви друг другу. А ещё – извинялись за нанесённые в течение пяти лет обиды. Сессия растянулась на долгие четыре с половиной часа, которые вместили в себя два "обеденных" перерыва. А в конце депутаты так и не дождались возвращения губернатора Виктора Томенко. Он был вынужден покинуть заседание из-за совещания с вице-премьером Викторией Абрамченко.
Добавим, что впервые за все годы работы нынешнего созыва сессия АКЗС прошла за пределами Парламентского центра – в здании мэрии Барнаула. В Заксобрании сейчас меняют оборудование, чтобы новый депутатский корпус начал свою работу в октябре во всеоружии. Предварительно, установочная сессия следующего, VIII созыва, состоится 6 октября.
Как прошла финальная сессия нынешнего созыва, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Обращалась к Вам - ничего хорошего, чтобы поблагодарить.....
Пенсионеры с. Романово обращались к депутату Солнцевой. Ничем не помогла! А из соцзащиты пришёл ответ типа: не рыпайтесь, а то и это заберём!
Смотря с каким вопросом обращались. Может быть хотели, чтобы она построила Эйфелевую башню. А так- похоже на пост провокатора.
Замечательный кадр. Так и будет Вова Попов дрыхнуть. За народные бабки. Ночами не спит. Бюджет народный пилит. С заботой о народе. Только о народе и думает ночи на пролет. Так что днем спать приходится. Подумайте люди, за КОГО вы голосовать будете. Не допустите эту "прокладку" гнилую.