Как прошла финальная сессия АКЗС седьмого созыва. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27 августа прошла заключительная сессия Алтайского Заксобрания VII созыва. Краевые депутаты сегодня много спорили, смеялись, шутили и даже признавались в любви друг другу. А ещё – извинялись за нанесённые в течение пяти лет обиды. Сессия растянулась на долгие четыре с половиной часа, которые вместили в себя два "обеденных" перерыва. А в конце депутаты так и не дождались возвращения губернатора Виктора Томенко. Он был вынужден покинуть заседание из-за совещания с вице-премьером Викторией Абрамченко.

Добавим, что впервые за все годы работы нынешнего созыва сессия АКЗС прошла за пределами Парламентского центра – в здании мэрии Барнаула. В Заксобрании сейчас меняют оборудование, чтобы новый депутатский корпус начал свою работу в октябре во всеоружии. Предварительно, установочная сессия следующего, VIII созыва, состоится 6 октября.

Как прошла финальная сессия нынешнего созыва, смотрите в нашем фоторепортаже.