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Образ будущего. Депутаты АКЗС приняли Стратегию развития региона на ближайшие 14 лет

, ИА "Амител"
Не исключено, что через 5-10 лет ключевые показатели документа будут корректировать
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

27 августа на финальной сессии АКЗС VII созыва во втором чтении депутаты приняли Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. За документ проголосовали 48 парламентариев из 56. Таким образом, прежний ключевой документ для региона, рассчитанный до 2025 года, прекращает своё действие.

Проект Стратегии-2035 в первом чтении утвердили ещё в ноябре 2019 года, ожидалось, что окончательно документ примут в начале 2020-го. Однако затем последовала пандемия и вызванный ею социально-экономический кризис. В итоге стратегию несколько раз корректировали. Кроме того, документ проходил длительное согласование в федеральных органах власти.

Врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, выступая на сессии АКЗС, отметил, что регион к 2035 году должен стать ведущей аграрной территорией, ориентированной на экспорт продукции АПК. Через 15 лет валовой региональный продукт должен вырасти в 1,8 раза, номинальная зарплата – в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал – в 2,1 раза, а совокупный объём экспорта увеличится в три раза, сообщил депутатам Нагорнов. "Стратегия станет ответом на глобальные вызовы, представит образ будущего и систему долгосрочных приоритетов региона, а также станет базой для тактических действий", – заключил чиновник.

Председатель АКЗС Александр Романенко, комментируя принятие закона, подчеркнул: "В Стратегии зафиксировано, что к 2035 году мы должны достигнуть увеличения инвестиционной составляющей, за счёт которой в принципе начинает развиваться регион. Наша Стратегия – это посыл и федеральным органам власти. Даже увеличив номинальный уровень заработной платы в четыре раза, мы всё равно будем отставать от Федерации. Поэтому давайте вместе, на региональном и федеральном уровнях, искать совместные решения. Если мы сегодня не остановим негативные демографические процессы, решать задачи развития будет очень сложно".

Тем не менее Романенко признал, что "Стратегия-2035" – выверенный документ, и поблагодарил коллег за его принятие. Председатель АКЗС при этом не исключил, что через 5-10 лет показатели Стратегии будут скорректированы с учётом фактического положения дел.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.08.2021 15:52
Гость

Маниловщина очередная. Или господа слегка не в себе.
Хотя не удивлён,ведь подожгли-же леса в России шпионы.

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