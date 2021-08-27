Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло 27 августа на трассе Барнаул – Рубцовск у посёлка Бельмесево. Подробности рассказали в региональном ГИБДД.
"60-летний мужчина, двигаясь на SsangYong из города Барнаула в направлении Калманского района, допустил столкновение с мотоциклом Иж под управлением 62-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и совершал поворот налево", – сказано в сообщении.
От полученных травм мотоциклист скончался до прибытия врачей скорой помощи.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что водитель в Барнауле хотел проучить другого автомобилиста, но сам угодил в аварию.
Комментарии
"60-летний мужчина, двигаясь на SsangYong".., не он не двигался, он чем то занимался... Как не увидеть впереди объект???
ИЖ не мотоцикл - это дерьма кусок...
27.08.2021 16:46
- гость -
Сам ты кусок, хорошая советская техника, тесть гоняет по горам, тянет только в путь.
вот недавно же такая же авария была, когда автомобилист из Алтайского края сбил мотоциклиста при повороте налево