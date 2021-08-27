Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло 27 августа на трассе Барнаул – Рубцовск у посёлка Бельмесево. Подробности рассказали в региональном ГИБДД.

"60-летний мужчина, двигаясь на SsangYong из города Барнаула в направлении Калманского района, допустил столкновение с мотоциклом Иж под управлением 62-летнего водителя, который ехал в попутном направлении и совершал поворот налево", – сказано в сообщении.

От полученных травм мотоциклист скончался до прибытия врачей скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что водитель в Барнауле хотел проучить другого автомобилиста, но сам угодил в аварию.