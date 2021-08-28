Герои спектаклей театра драмы вышли к барнаульцам и открыли уличную выставку

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С шиком, блеском и красной ковровой дорожкой открылась в Барнауле выставка в честь юбилея театра драмы. Актёры устроили настоящее театральное дефиле и представили стенды с эскизами костюмов, декорациями и фотографиями спектаклей. "Всё, что видит зритель на сцене, сделано нашими мастерами. И хотелось показать – от эскиза до воплощения – как это происходит", – отмечает директор театра Любовь Березина. Всего в экспозиции представлены 20 стендов с лучшими из лучших спектаклей за последние 10 лет, все они есть в репертуаре.

В день открытия все желающие (а их оказалась не мало) могли сфотографироваться с любыми героями и актёрами. Работать выставка будет до конца ноября. Напомним, 2021 год – юбилейный для театра. 100-й сезон откроется 3 сентября премьерой спектакля Евгения Гомоноя "Непрощённая" по роману Альберта Лиханова. В главной роли – Екатерина Боярова, в числе занятых также заслуженные артисты России Эдуард Тимошенко и Антон Кирков. Премьерные показы состоятся 3, 4 и 5 сентября.