Россияне назвали комедию "Иван Васильевич меняет профессию" лучшей экранизацией классики

Комедию Леонида Гайдая признали лучшей экранизацией отечественной классики. Об этом сказано в результатах опроса, проведённого компанией "ЛитРес".

Фильм снят по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич". За картины проголосовали более 50% пользователей сервисов "Литрес" и MyBook, которые приняли участие в опросе.

Вторую строчку занял сериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986), а на третьем месте оказался фильм "Собачье сердце", снятый по одноимённой повести Михаила Булгакова.

Самыми талантливыми режиссёрами экранизаций участники опроса назвали Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука и Эльдара Рязанова.