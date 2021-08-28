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Новости

В Алтайском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь

, ИА "Амител"
На охраняемых территориях охота будет запрещена
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

28 августа начинается новый охотничий сезон. Он откроется летне-осенней охотой на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, пишет пресс-служба регионального правительства.

По данным алтайского Минприроды, в регионе зарегистрировано более 70 тысяч охотников. Для обеспечения правопорядка в охотугодьях края усилена работа по патрулированию территории. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена.

У охотника обязательно должны быть с собой охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путёвка.

Утвержденные правила охоты опубликованы на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.08.2021 08:32
- гость -

На голосовальню не кому идти будет

28.08.2021 10:48
- гость -

Убийцы

28.08.2021 11:31
- гость -

Сколько народу опять поляжет

28.08.2021 12:25
- гость -

Сколько выпито будет...и не с-с-сосчитаешь!

28.08.2021 12:54
- гость -

Ни пуха ни пера!

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