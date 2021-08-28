В Алтайском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь

28 августа начинается новый охотничий сезон. Он откроется летне-осенней охотой на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, пишет пресс-служба регионального правительства.

По данным алтайского Минприроды, в регионе зарегистрировано более 70 тысяч охотников. Для обеспечения правопорядка в охотугодьях края усилена работа по патрулированию территории. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена.

У охотника обязательно должны быть с собой охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путёвка.

Утвержденные правила охоты опубликованы на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.