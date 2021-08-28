В Алтайском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь

28 августа начинается новый охотничий сезон. Он откроется летне-осенней охотой на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, пишет пресс-служба регионального правительства.
По данным алтайского Минприроды, в регионе зарегистрировано более 70 тысяч охотников. Для обеспечения правопорядка в охотугодьях края усилена работа по патрулированию территории. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена.
У охотника обязательно должны быть с собой охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путёвка.
Утвержденные правила охоты опубликованы на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Комментарии
На голосовальню не кому идти будет
Убийцы
Сколько народу опять поляжет
Сколько выпито будет...и не с-с-сосчитаешь!
Ни пуха ни пера!