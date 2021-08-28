Пригородные поезда "Просторы Алтая" начнут курсировать чаще

Скорые пригородные поезда "Просторы Алтая" станут курсировать чаще с 5 сентября. Об этом рассказали в РЖД.

Для удобства пассажиров 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 сентября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8, 12 декабря скорые пригородные поезда "Просторы Алтая" совершат дополнительные рейсы.

Скорый поезд № 6131/6133 по маршруту Барнаул – Рубцовск будет отправляться в 08:36, прибытие – в 12:55. Скорый поезд № 6133/6134 проследует по обратному маршруту отправлением со станции Рубцовск в 15:50, прибытие на станцию Барнаул в 20:06. Время указано местное.

Ранее поезда курсировали преимущественно только по нечётным числам.