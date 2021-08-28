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Пригородные поезда "Просторы Алтая" начнут курсировать чаще

, ИА "Амител"
Расписание изменится с 5 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Скорые пригородные поезда "Просторы Алтая" станут курсировать чаще с 5 сентября. Об этом рассказали в РЖД.

Для удобства пассажиров 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 сентября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8, 12 декабря скорые пригородные поезда "Просторы Алтая" совершат дополнительные рейсы.

Скорый поезд № 6131/6133 по маршруту Барнаул – Рубцовск будет отправляться в 08:36, прибытие – в 12:55. Скорый поезд № 6133/6134 проследует по обратному маршруту отправлением со станции Рубцовск в 15:50, прибытие на станцию Барнаул в 20:06. Время указано местное.

Ранее поезда курсировали преимущественно только по нечётным числам.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.08.2021 16:33
- гость -

Перед выборами чего только не пообещаешь .

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