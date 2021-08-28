Барнаульские футболисты выиграли турнир среди спортшкол 2008 года рождения

Юные футболисты барнаульского "Динамо" выиграли финал сибирского этапа первенства России среди команд спортшкол 2008 года рождения и вышли во всероссийский финал. Турнир проходил с 22 по 27 августа на стадионе барнаульской СШОР Алексея Смертина.

Шесть сильнейших команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов сыграли между собой в один круг. Динамовцы под руководством тренера Андрея Клименко заняли первое место, одержав четыре победы и сыграв вничью с красноярским "Енисеем" – 3:3. Вторым стал иркутский "Байкал". Далее расположились "Енисей", "Томь" (Томск), сборная Бурятии и барнаульский "Алтай".

По итогам турнира определили лучших игроков. Ими стали: лучший вратарь – Иван Гуляй, "Томь"; лучший защитник – Лев Гесс, "Енисей"; лучший полузащитник – Арсалан Тумуров, сборная Бурятии; лучший нападающий – Павел Тарасов, "Динамо-Барнаул"; лучший бомбардир – Даниил Тушич, "Байкал"; лучший игрок – Савва Коршунов, "Динамо-Барнаул".

Коршунову вручили специальный приз – игровую футболку известного барнаульского футболиста Александра Ерохина, который сейчас играет за питерский "Зенит".